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Армения и Азербайджан обменялись военнопленными

Армянской стороне были переданы 44 человека, азербайджанской - 12.


Армения и Азербайджан обменялись военнопленными, захваченными во время войны в Нагорном Карабахе и прилегающих районах Азербайджана.

Как сообщает армянская служба Радио Свобода, Радио Азатутюн поздно вечером 14 декабря армянской стороне были переданы 44 человека, азербайджанской - 12.

Министерство обороны России утверждает, что процесс обмена удерживаемыми лицами происходит при посредничестве российских миротворцев.

Война за Карабах 2020

27 сентября началась очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

10 ноября в зоне конфликта были прекращены все военные действия. Об этом было объявлено в заявлении, подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договоренностям, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, разворачивается миротворческий контингент России. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются в Нагорной Карабах и прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

Армения до 15 ноября должна была вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км) для обеспечения связи Нагорного Карабаха с Арменией, и при этом не затрагивать город Шушу.

12 декабря в Минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана возобновили наступление в Нагорном Карабахе.

В ответ в оборонном ведомстве Азербайджана заявили о провокациях армянской стороны на освобожденных территориях Азербайджана, "сопровождавшихся нарушением режима прекращения огня". В оборонном ведомстве отметили, что со стороны Вооруженных Сил Азербайджана были приняты "адекватные меры".
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