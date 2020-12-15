Марина Адамович. Об этом написала в Фейсбуке его жена





"Сегодня Николаю "перепредъявили" обвинение. "Добавили" (в который раз?) ч. 2 ст. 293. Якобы он с Тихановским и Северинцем готовили массовые беспорядки. Предыдущая статья не позволяла держать в СИЗО более шести месяцев. Сегодня 198 дней, как Николай Статкевич за решеткой", — сообщила жена политзаключенного.





Па новому обвинению Статкевичу угрожает до восьми лет лишения свободы.









Напомним, Николая Статкевича задержали 31 мая по дороге на Комаровский рынок в Минске. Он ехал на предвыборный пикет Светланы Тихановской. Тогда ему присудили 15 суток.





15 июня прошел еще один суд над Статкевичем и назначил еще 15 суток.





А перед предполагаемым выходом Статкевича из тюрьмы Марине Адамович позвонил следователь и сообщил, что на Статкевича завелено уголовное дело по обвинению в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ч. 1 ст. 342 УК).





Сейчас политзаключенный находится в СИЗО Жодино.

Следует отметить, что таким же образом, то есть при помощи новой статьи, ранее был продлен срок содержания под стражей Сергею Тихановскому.











