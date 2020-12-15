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Беззаконие в законе: Статкевичу тоже добавили статью, чтобы не выпускать на свободу

Политзаключенному Николаю Статкевичу добавили обвинение в участиии в массовых беспорядкоахв (ч. 2 ст. 293 УК).

Беззаконие в законе: Статкевичу тоже добавили статью, чтобы не выпускать на свободу
Об этом написала в Фейсбуке его жена Марина Адамович.

"Сегодня Николаю "перепредъявили" обвинение. "Добавили" (в который раз?) ч. 2 ст. 293. Якобы он с Тихановским и Северинцем готовили массовые беспорядки. Предыдущая статья не позволяла держать в СИЗО более шести месяцев. Сегодня 198 дней, как Николай Статкевич за решеткой", — сообщила жена политзаключенного.

Па новому обвинению Статкевичу угрожает до восьми лет лишения свободы.


Напомним, Николая Статкевича задержали 31 мая по дороге на Комаровский рынок в Минске. Он ехал на предвыборный пикет Светланы Тихановской. Тогда ему присудили 15 суток. 

15 июня прошел еще один суд над Статкевичем и назначил еще 15 суток. 

А перед предполагаемым выходом Статкевича из тюрьмы Марине Адамович позвонил следователь и сообщил, что на Статкевича завелено уголовное дело по обвинению в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ч. 1 ст. 342 УК). 

Сейчас политзаключенный находится в СИЗО Жодино.

Следует отметить, что таким же образом, то есть при помощи новой статьи, ранее был продлен срок содержания под стражей Сергею Тихановскому. 

А буквально сегодня новую статью добавили Игорю Лосику. Политзаключенный и его жена Дарья  в знак протеста объявили голодовку. 
"Белорусский партизан"
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