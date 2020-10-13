Добегался: замминистра Карпенков может стать обвиняемым по уголовному делу
Экс-начальник ГУБОПиК, а ныне заммнистра МВД Николай Карпенков может стать обвиняемым по уголовному делу, возбуждённому в Литве
Он является подозреваемым в похищении и пытках владельца цветочного магазина Максима Хорошина.
Как следует из Единой книги регистрации преступлений:
«Установлено, что 13.10.2020 Хорошин М.Л. был похищен на ул. Ульяновской, 3 начальником ГУБОПиК МВД Республики Беларусь Карпенковым Н.Н., действовавшим с превышением служебных полномочий в группе лиц со своими подчиненными, после чего незаконно доставлен в Первомайский РУВД г.Минска, где в отношении него названные лица при попустительстве начальника РУВД Бакача А.С. применили пытки».
Таким образом Карпенков подозревается в совершении преступлений по ст. 128: УК Преступления против безопасности человечества, ст. 182 ч. 2 УК: Похищение человека и ст. 426 ч. 3 УК: Превышение власти или служебных полномочий.
Начальник Первомайского РУВД Андрей Бакач также является подозреваемым по этому делу. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 128 и частью третьей статьи 425 (Бездействие должностного лица) УК.
Напомним, процедура универсальной юрисдикции позволяет судить подозреваемых в совершении преступления против человечности в другой стране.
15:50 15/12/2020
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