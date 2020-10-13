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Добегался: замминистра Карпенков может стать обвиняемым по уголовному делу

Экс-начальник ГУБОПиК, а ныне заммнистра МВД Николай Карпенков может стать обвиняемым по уголовному делу, возбуждённому в Литве


Он является подозреваемым в похищении и пытках владельца цветочного магазина Максима Хорошина. 

Как следует из Единой книги регистрации преступлений: 

«Установлено, что 13.10.2020 Хорошин М.Л. был похищен на ул. Ульяновской, 3 начальником ГУБОПиК МВД Республики Беларусь Карпенковым Н.Н., действовавшим с превышением служебных полномочий в группе лиц со своими подчиненными, после чего незаконно доставлен в Первомайский РУВД г.Минска, где в отношении него названные лица при попустительстве начальника РУВД Бакача А.С. применили пытки».

Таким образом Карпенков подозревается в совершении преступлений по ст. 128: УК Преступления против безопасности человечества, ст. 182 ч. 2 УК: Похищение человека и ст. 426 ч. 3 УК: Превышение власти или служебных полномочий.

Начальник Первомайского РУВД Андрей Бакач также является подозреваемым по этому делу. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 128 и частью третьей статьи 425 (Бездействие должностного лица) УК.

Напомним, процедура универсальной юрисдикции позволяет судить подозреваемых в совершении преступления против человечности в другой стране. 
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