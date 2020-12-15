Самая распространенная из этих версий и самая, пожалуй, оскорбительная для Александра Лукашенко сводится к примитивно-сексистскому: «Не дала!» Мол, отказала в мимолетном внимании, за что тот сейчас и мстит.





Версию эту я считаю не слишком правдоподобной. Разгоряченное самолюбие первого лица государства за двенадцать лет могло и остыть. И во всяком случае получить некоторые доказательства состоятельности своих чар за эти годы он уж как-нибудь сумел.





Однако логика тут проста. Мужчина, воюющий с женщиной, используя служебное положение… Ну, как бы это сказать… Да и без использования служебного положения – оно тоже не слишком красиво выглядит.





И это понимают даже самые что ни на есть, простите за употребляемое всуе слово, омоновцы: скажем, истец на суде с «Нашай Нівай» категорически отрицал, что он в детстве с девчонками дрался. Понимает ведь: не комильфо это. А уж лицо, наделенное властью! Тем более – не комильфо.





Но 11 декабря Хижинковой продлили заключение еще на 9 суток. И теперь уже никакая Эйсмонт, сколько ни отпаивайте ее массандровской продукцией, никому не докажет, что личных мотивов в происходящем нет.





Все, например, ясно с Марией Колесниковой: ничего личного, кроме страха перед ее политическим обаянием и организационной активностью. За это и держат. Ничуть не менее ясно со Светланой Алексиевич: всемирно признанная писательница по меньшей мере равноправный ньюсмейкер, отчего и изначальное нежелание искать с ней общий язык и просто признавать ее существование в подвластном культурно-политическом пространстве.





Елена Левченко, Александра Герасименя, Мелитина Станюта – опять-таки ничего гендерного не примешивается: самые яркие спортивные звезды, которые выступили против главы Национального олимпийского комитета публично.

А с Хижинковой как быть? Ее по какому «разделу» конфликтов прописывать будем? Вот и остается личное…

То, что лукашенковские имиджмейкеры не просчитывают репутационные издержки своего босса в этом направлении, свидетельствует об одном из двух: либо они настолько глупы и непрофессиональны, что не просчитывают столь элементарных вещей, либо… Либо слух имеет под собой некоторые основания.





Впрочем, у госпожи Хижинковой все эти годы хватало такта, чтобы никак не кичиться подобным сюжетом, если он действительно был в ее биографии. И не выдумывать его, если его не было.





Но тогда необходимо по крайней мере внятное объяснение, чем именно Ольга Николаевна так досадила Александру Григорьевичу. А Александр Григорьевич и его пресс-служба вполне сродни птице-тройке из гоголевской поэмы: не дают ответа.





И слухи распространяются сами собой, становясь все более и более оскорбительными – не для политика, нет, но для мужчины. Уж слишком много ярких и красивых женщин оказываются в противостоящем лагере, в то время как с другой стороны кого видим?





В лучшем случае Наталью Кочанову, стройность которой отметил некогда даже сам Александр Лукашенко. Правда, в сравнении с иными чиновницами – что тогда же было отмечено.





Заданный мною не так давно вопрос о том, чего добиваются все эти люди (те, кто все еще отдают приказы силовикам), применительно к рассматриваемой ситуации выглядит еще более актуальным.





Действительно, продлили Ольге Хижинковой срок пребывания под стражей еще на сколько-там суток. И – что? Она выйдет из-за решетки сломленной? Не думаю. Ее перестанет любить муж? Уменьшится число поклонников? Ой ли!





Тогда – чего?





Картинки. Это лично моя, конечно, версия, но другого объяснения я не нахожу. Именно картинки. Королеву красоты намерены выпустить из тюрьмы в нестиранной и неотутюженной одежде (не санаторий ведь – тюрьма!), без косметики, с непривычной прической (а будь Ольга мужиком, так и обрили бы наголо).





Вот, мол, смотрите, что заключение с самыми красивыми, сильными, умными делает! Не смогли сломить – заставим поблекнуть!





Боюсь, и это не получится. Сколько массандры ни пейте, картинка все равно будет играть в пользу Ольги Хижинковой. Это – та царевна, которая никак не влезает в лягушечью кожу.





И мужчина, бессмысленно воюющий с ней, получает в ответ тот ярлык, который в фильме молодости моей мамы – «Простая история» – одним словом навешивает Александра Васильевна Потапова на Андрея Егоровича Данилова:





– Не орел…





Вот и в нашем случае:





– Не орел!