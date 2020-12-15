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Песков отменил ежедневный брифинг - испугался вопросов о Навальном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков временно отменил ежедневный телефонный брифинг с журналистами. Брифинг не состоится 15 и 16 декабря.

По официальной версии, выдвинутой Кремлем, это сделано в связи с подготовкой к ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Она пройдет 17 декабря в 12:00 по московскому времени.

Накануне Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, в котором говорилось, что политика Алексея Навального отравила "новичком" специальная группа сотрудников ФСБ, которая следила за ним на протяжении нескольких лет. 

Сам Навальный сделал вывод, что такая операция не могла проводиться без санкции главы ФСБ Александра Бортникова и президента Путина.
Источник: meduza.io
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