Аналитический отчет: озвученные ЦИК результаты выборов нельзя считать отражающими реальное волеизъявление граждан
Кампания независимого наблюдения "Правозащитники за свободные выборы" подготовила итоговый аналитический отчет по итогам наблюдения за выборами президента Республики Беларусь 2020 года.
В этом документе сделаны окончательные выводы о всех этапах избирательного процесса.
Избирательный процесс на всех его этапах не соответствовал ряду основных международных стандартов проведения демократических и справедливых выборов и сопровождался многочисленными нарушениями данных принципов и требований национального законодательства.
Это было обусловлено исключением из предвыборной гонки популярных кандидатов, активным использованием административного ресурса в пользу действующего президента, отсутствием беспристрастных избирательных комиссий, неравным доступом к средствам массовой информации для всех кандидатов, многочисленными фактами принуждения избирателей к участию в досрочном голосовании, закрытостью ряда избирательных процедур для наблюдателей.
Введение ЦИК ограничений по количеству наблюдателей на участках для голосования привело к срыву наблюдения за всеми видами голосования (досрочным, в день выборов и по месту нахождения избирателей), а также за подсчётом голосов.
Эти важные этапы избирательной кампании прошли полностью непрозрачно.
Существенные нарушения при проведении выборов Президента Республики Беларусь национального законодательства и основополагающих принципов проведения справедливых и демократических выборов, в том числе лишение наблюдателей возможности видеть подсчет результатов голосования не дает оснований доверять результатам выборов, озвученным ЦИК и считать их отражающими реальное волеизъявление граждан Республики Беларусь.
Полный отчет по ссылке
14:10 15/12/2020
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