Политзаключенный Игорь Лосик признан обвиняемым не только по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), но и по ст. 13 ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь (приготовление к участию в массовых беспорядках).





Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы от трёх до восьми лет. Сделано это с целью оставить Игоря под стражей, так как 25 декабря истекает предельный срок его содержания по предыдущему обвинению, отмечает @motolkohelp.





Игорь вину свою не признал и отреагировал на новое обвинение объявлением бессрочной голодовки до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения.





Как и прежде, он считает своё уголовное преследование политически мотивированным. В этом с ним солидарны и правозащитники, признавшие его политзаключенным.