Политзаключенному Игорю Лосику предъявили новое обвинение - он объявил голодовку
Сегодня Игорю Лосику предъявили новое обвинение. Его обвиняют уже не только в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок", но и в "приготовление к участию в массовых беспорядках".
Политзаключенный Игорь Лосик признан обвиняемым не только по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), но и по ст. 13 ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь (приготовление к участию в массовых беспорядках).
Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы от трёх до восьми лет. Сделано это с целью оставить Игоря под стражей, так как 25 декабря истекает предельный срок его содержания по предыдущему обвинению, отмечает @motolkohelp.
Игорь вину свою не признал и отреагировал на новое обвинение объявлением бессрочной голодовки до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения.
Как и прежде, он считает своё уголовное преследование политически мотивированным. В этом с ним солидарны и правозащитники, признавшие его политзаключенным.
13:56 15/12/2020
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