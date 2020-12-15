+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Лукашенко во время посещения больницы в Могилеве: «Я никуда не побегу, чтобы вы знали. Никуда»

Александр Лукашенко заявил, что не стремится удержать власть любой ценой, однако и сдавать страну, сложив руки, также не собирается.


Во время общения с коллективом Могилевской областной клинической больницы Александр Лукашенко заявил, что убежден в необходимости сохранить целостность и суверенитет страны.

«Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию, она неизменна: давайте жить дружно, сохраним страну (а мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило, и не для меня, и не для него – это уже для внуков). И это моя главная задача. Все будете решать вы. Обещаю вам: все будете решать вы», – цитирует Лукашенко БелТА.

Он обратил внимание, что это заявление относится также и к поправкам в Конституцию, которые сейчас готовятся.

Александр Лукашенко вновь говорил, что не стремится удержать власть любой ценой, однако и сдавать страну, сложив руки, также не собирается.

«Я никуда не побегу, чтобы вы знали. Никуда, – заявил он. – Хорошо, что время прошло, и люди увидели, кто рвался к власти. Дело не во мне. Я часто говорю: я свое отработал. Мне жалко, что будет после этого (если к власти придут те, кто сейчас в оппозиции к действующему руководству – Прим. БелТА)».
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]