Лукашенко во время посещения больницы в Могилеве: «Я никуда не побегу, чтобы вы знали. Никуда»
Александр Лукашенко заявил, что не стремится удержать власть любой ценой, однако и сдавать страну, сложив руки, также не собирается.
Во время общения с коллективом Могилевской областной клинической больницы Александр Лукашенко заявил, что убежден в необходимости сохранить целостность и суверенитет страны.
«Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию, она неизменна: давайте жить дружно, сохраним страну (а мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило, и не для меня, и не для него – это уже для внуков). И это моя главная задача. Все будете решать вы. Обещаю вам: все будете решать вы», – цитирует Лукашенко БелТА.
Он обратил внимание, что это заявление относится также и к поправкам в Конституцию, которые сейчас готовятся.
Александр Лукашенко вновь говорил, что не стремится удержать власть любой ценой, однако и сдавать страну, сложив руки, также не собирается.
«Я никуда не побегу, чтобы вы знали. Никуда, – заявил он. – Хорошо, что время прошло, и люди увидели, кто рвался к власти. Дело не во мне. Я часто говорю: я свое отработал. Мне жалко, что будет после этого (если к власти придут те, кто сейчас в оппозиции к действующему руководству – Прим. БелТА)».
13:58 15/12/2020
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