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"Это самый настоящий террористический акт" Навальный - о том, кто и как его отравил

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в интервью «Эху Москвы» рассказал о том, кто и как его отравил.

Кратчайший пересказ приводит Медуза

"У меня нет ни малейших сомнений, что отравлением руководил Владимир Путин. Мы видим операцию, в которой задействованы десятки людей и несколько генералов. Химики и врачи ФСБ, общающиеся с производителями «Новичка», ездили за мной четыре года.

Это самый настоящий террористический акт, директор ФСБ Александр Бортников без приказа Путина этого бы не сделал. Меня хотели не припугнуть, а убить, просто не рассчитали дозировку. Потому что это невозможно сделать не в лаборатории, это русская рулетка — всегда есть опасность положить больше, тогда человек умрет на месте и могут пострадать окружающие. 

У меня есть предположения, где меня отравили, но пока расследование продолжается. Одна из версий — коктейль в баре. Департамент убийств в ФСБ гораздо больше, чем эта группа, которая преследовала меня — Скрипалей травила не то что другая группа, это были разные структуры. 

Мы не предполагаем — мы знаем, что за этим стоит ФСБ, потому что знаем, как работает ФСБ. И мы знаем, что Путин в оперативном режиме руководит ФСБ. Я все равно вернусь в Россию. Когда это произойдет — зависит не от меня, а от врачей".
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