Штаб Бабарико подтвердил, что "с Москвой работают"









Одним из первых появился вопрос о возможных переговорах в России.





«Часть нашей команды совершает командировки в Москву. Мы считаем важным доносить детальную информацию, в том числе, и до российской стороны», — сообщила команда .





Кстати, в штабе уверяют, что он работает, все решения принимаются «консенсусом команды из 7-12 человек в зависимости от вопроса. Часть основной команды до сих пор на свободе и продолжает работу».



