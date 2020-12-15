Юрий Панасюк летом 2020 года сделал ВКонтакте репост фото с изображением Александра Лукашенко и надписями, содержащими, по версии СК, оскорбление.





В сентябре возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 368 УК (публичное оскорбление президента Республики Беларусь). Юрию грозит до двух лет лишения свободы.





Известно, что Юрию продлили инвалидность третьей группы на год. Его признали ограниченно вменяемым.