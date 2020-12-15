Шейман в срочном порядке наделен правом экспортировать нефтепродукты

Такое решение содержится в постановлении правительства № 718 от 10 декабря 2020 года. Документ опубликован накануне вечером на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 25 декабря 2020 года.









Таким образом в число эксклюзивных поставщиков нефтепродуктов, произведенных в Беларуси, включено, помимо ЗАО «Белорусская нефтяная компания», республиканское торговое унитарное предприятие «Белзарубежторг».





«Белзарубежторг» сможет поставлять за границу нефтепродукты по кодам 2710, 2712 10 и 2713 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС — это нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, вазелин нефтяной, кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.





В постановлении правительства № 56 за 2008 год, изменения в которое внесены 10 декабря, «Белорусская нефтяная компания», помимо выше указанных кодов, получала также эксклюзивное право на поставки нефтепродуктов по кодам 2503 00, 2709 00, 2711, 2712, 2807 00, 2902, 3814 00, 3819 00 000 0 и 3820 00 000 0.





В их числе те самые знаменитые растворители и разбавители: с поставкой их на экспорт эксперты связывают схему ухода от уплаты пошлин в российский бюджет.





ГП «Белзарубежторг» создано в апреле 2014 года в целях выполнения задач, поставленных Управлением делами президента.





Основными видами деятельности предприятия являются оптовая торговля нефтепродуктами, произведенными из нефти, переработанной на давальческих условиях на ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», и крупно и мелкооптовая торговля широким ассортиментом химической продукции промышленного и бытового назначения.





УДП возглавляет Виктор Шейман, один из самых приближенных к Лукашенко людей и практически единственный "непотопляемый", кто находится в окружении Лукашенко с момента приходя его к власти в 1994 году.