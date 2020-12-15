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СМИ: Индия создает запасы оружия на случай 15-дневной войны

Правительство Индии разрешило вооруженным силам увеличить запасы оружия и боеприпасов, необходимых для ведения 15-дневных боевых действий в случае войны.



Об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на официальные источники.

"В условиях военного противостояния с Китаем в восточном Ладакхе индийской армии разрешили увеличить запасы вооружений и боеприпасов до уровня 15-I, предусматривающего ведение интенсивных боевых действий в течение 15 дней на два фронта - против Китая и Пакистана, - заявили источники. - Оружие будет закупаться у иностранных и индийских производителей".

Ранее ВС Индии должны были располагать запасами оружия и боеприпасов для ведения 40-дневных боевых действий, но этот уровень был понижен до 10 дней ввиду трудностей с хранением оружия и новой военной тактикой.

По данным источников армия, Индии уже закупила большое количество ракет и снарядов для танков и артиллерии. На закупки выделено 500 млрд. рупий (примерно 67,8 млн. долларов).

Ситуация в восточной части индийской союзной территории Ладакх на границе Индии и КНР обострилась после того, как в мае и июне там произошли столкновения военнослужащих двух стран. В них погибли не менее 20 солдат Индии и, по разным данным, до 45 китайских военных. После этого Нью-Дели и Пекин увеличили концентрацию своих войск в этом районе. Сейчас в Ладакхе размещены 50 тыс. индийских военных и примерно столько же китайских.
Oxu.az
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