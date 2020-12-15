







"Ваша поддержка бесценна. Я бы хотела поблагодарить от всего сердца каждого из вас за каждый поступок, направленный на проявление солидарности с нами. За то, что вы понимаете, за что борется Беларусь, и понимаете, что Европа не может остаться в стороне", - заявила бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.





Она вместе со своими соратниками-лауреатами премии, которая будет им вручена 16 декабря, выступила в понедельник на совместном заседании комитетов ЕП по иностранным делам и развитию и подкомитета по правам человека.





"Следующий год у нас будет очень важный. Это уже очевидно, что борьба будет продолжаться. И в этой ситуации нам, конечно же, очень важны вот такие сигналы моральной поддержки, как эта премия Сахарова, которая является моральной поддержкой для всего белорусского народа, но также и другие как срочные, так и долгосрочные меры, предоставляющие какую-то международную солидарность и помощь", - сказал в свою очередь белорусский правозащитник и бывший политзаключенный Алесь Беляцкий.





"Мы благодарим Евросоюз за ту позицию, которую он принял, не считая Александра Лукашенко легитимным президентом, за его поддержку Координационного совета. И мы просим вас продолжать поддерживать Белоруссию, продолжать высказывать свою солидарность с политическими заключенными, проводить слушания в своих странах по ситуации в Беларуси", - заявила еще один лауреат сахаровской премии Ольга Ковалькова.





Ковалькова также призвала к использованию площадки ОБСЕ для диалога между оппозицией и властями с целью преодоления политического кризиса и к продолжению санкционного давления на Лукашенко и "тех людей, которые осуществляют сегодня террор против собственного народа".





Председатель Европейского парламента Давид Сассоли объявил на пленарной сессии ЕП 22 октября лауреатами премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год представителей оппозиции Беларуси.





Глава ЕП назвал имена лауреатов: инициаторов Координационного совета белорусской оппозиции - бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, писательницу и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, а также активистов Марию Колесникову, Ольгу Ковалькову, Веронику Цепкало.





В число белорусских лауреатов также вошли оппозиционеры Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевский, Степан Путило и Николай Статкевич.







