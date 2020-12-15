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Продолжает раздавать нашу землю как свою собственную: под Минском выделили участок арабскому "другу" Лукашенко

"Золотой" участок в 1,3 гектара на берегу Минского моря выделен компании "Эмирейтс Блю Скай" для строительства и обслуживания резиденции, следует из данных Госрегистра недвижимого имущества Беларуси.

Продолжает раздавать нашу землю как свою собственную: под Минском выделили участок арабскому "другу" Лукашенко
На этом месте хотят построить виллу для арабского бизнесмена Мухаммеда Али аль-Аббара. Подробности — в материале TUT.BY.

В октябре уже сообщалось, что арабский бизнесмен Мухаммед аль-Аббар, который собрался создать на севере Минска «умный город», решил обзавестись и собственным домом в Беларуси. Построить его хотят по соседству с «Родовым гнездом»лукашенковского олигарха Алексея Олексина на Минском море, возле Семково.

И вот в конце ноября Миноблисполком выделил участок в 1,3 гектара (130 соток), а Минрайисполком передал его в аренду компании «Эмирейтс Блю Скай», председателем правления которой является Мухаммед Али аль-Аббар. 

Участок передан в аренду «Эмирейтс Блю Скай» на 99 лет — до 25 ноября 2119 года. Годовая арендная плата чисто символическая — 2595,45 рублей. 

По словам источников портала, на участке планируют построить двухэтажную виллу. Там предполагаются не только жилые комнаты, но и бассейн, спортзал, а также гараж на четыре машины.

Следует отметить, что участок находится  не только в живописном месте, но у него и выгодная локация. Сюда уже проложили дорогу и сделали новый пирс, к которому можно швартовать даже яхты. Всем этим занимался Алексей Олексин, который строит рядом свое «Родовое гнездо».

Кто такой Мухаммед Али аль-Аббар?

Мухаммед Али аль-Аббар — совладелец крупных международных компаний в сферах инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса, электронной торговли, логистики, общественного питания, моды и других. Его называют ключевым советником по экономическим и инвестиционным вопросам (личным и государственным) руководителей Абу-Даби и Дубая.

Emaar Properties занимается строительством торговых центров, отелей международного класса, моллов, офисных центров, жилых объектов. Компания является владельцем и оператором крупнейшего в мире торгового центра «Дубай Молл» и построила знаменитый 828-метровый дубайский небоскреб «Бурдж-Халифа», имеющий статус самого высокого в мире сооружения.

Кроме того, Мухаммед Али аль-Аббар является председателем правления ООО «Эмирейтс Блю Скай», которое входит в структуру «Дана Холдингз» и будет выступать заказчиком строительства «Северного берега» с жильем и коммерческой недвижимостью на 10 гектарах в Минске. 

Эта же компания была заказчиком топографической съемки для «Северной резиденции» (виллы, о которой идет речь) на берегу Минского моря.

«Эмирейтс Блю Скай» это переименованная в начале 2020 года для привлечения инвестиций компания «Зомекс Инвестмент». Предполагалось, что в новую структуру войдет новый (арабский) капитал. Учреждена же эта компания двумя кипрскими офшорами.
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