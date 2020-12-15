Задержанные на акции пенсионеры тоже попадают под «административку»
Каждый понедельник на Марш в Минске выходят пенсионеры. Милиция начала админпроцесс в отношении 100 человек с акции протеста.
За нарушение законодательства о массовых мероприятиях сегодня на территории Минска установлено более 100 граждан, в отношении их начат административный процесс.
В ведомстве уточнили, что 14 декабря в столице прошло несанкционированное массовое мероприятие, участники обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы.
"Граждане неоднократно предупреждались о привлечении к установленной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях",- подчеркнули в ГУВД.
Уже известно, правоохранители не дали им собраться в колонну. Практически сразу начались задержания.
Стало известно, что в понедельник были задержаны мать и дочь 68 лет и 89 соответственно, их встречали близкие. «Летом бабушка сама сходила в магазин, купила смартфон, — описывает TUT.BY 89-летнюю бабушку Наталья. — Мы ей подключили телеграм, поэтому она в курсе происходящего.
Примерно в 21.00 задержанных на марше начали выпускать из Ленинского РУВД.
Как сообщают правозащитники отпустили не всех - некоторых отправят до суда в ИВС на Окрестина.
видео tut.by
«Белорусский партизан»
07:51 15/12/2020
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