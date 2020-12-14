О чем Тихановская договаривалась в Бундестаге

14 декабря экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская встретилась в Берлине с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, председателем Комитета по иностранным делам Бундестага Норбертом Рёттгеном и вице-президентом Бундестага Клаудией Рот.

Как сообщает сайт политика, основной темой встреч стала помощь белорусам. Речь идет о поддержке репрессированных, раненных, тех, кто пытается получить необходимое лечение, а также семьям политических заключенных.

На встречах с немецкими политиками обсуждалась и резолюция Бундестага о поддержке Беларуси, а также возможные варианты давления на режим.





— Речь шла о точечных санкциях в отношении компаний, которые поддерживают Лукашенко и репрессируют рабочих. Также Тихановская подняла вопрос, могут ли немецкие компании по примеру норвежской Yara быть более активными и ставить условия в сотрудничестве с белорусскими предприятиями, которые репрессируют рабочих. В частности, упоминались компании Siemens и Eickhoff, — говорится в сообщении.