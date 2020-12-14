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Эксперты ФСБ по химоружию причастны к отравлению Навального - Bellingcat

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России причастна к отравлению известного российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом "Новичок" в аэропорту Томска.

Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat и The Insider в сотрудничестве с Der Spiegel и CNN.

По данным расследования, ключевую роль в покушении играло специальное подразделение Института криминалистики ФСБ.

В ходе расследования выявлены трое сотрудников ФСБ из этого подпольного подразделения, которые вместе с Навальным ехали в Новосибирск, а потом поехали за ним в Томск, где он и был отравлен. Эти оперативники, двое из которых путешествовали под прикрытием, - Алексей Александров, Иван Осипов - оба медики - и Владимир Паняев.

Сотрудники ФСБ Александров, Осипов и Паняев

Этих троих поддерживали и контролировали еще как минимум пять сотрудников ФСБ, некоторые из них также приехали в Омск, где был госпитализирован Навальный. Члены подразделения общались друг с другом на протяжении всей поездки, с внезапными пиками общения незадолго до отравления, а также в ночное время (по московскому времени), когда Навальный выходил из отеля и направлялся в аэропорт Томска.

Более того, отравление в августе 2020 года, похоже, произошло после многих лет наблюдения, которое началось в 2017 году, вскоре после того, как Навальный впервые объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента России.

В течение 2017 года, а также в 2019 и 2020 годах оперативники ФСБ из подпольного подразделения, специализирующегося на работе с ядовитыми веществами, следили за Навальным во время его поездок по России, путешествуя вместе с ним более 30 совпадающими рейсами в одни и те же пункты назначения.

Также возможно, что ранее уже были попытки отравить Навального, в том числе в городе Калининграде, всего за месяц до отравления "Новичком" в Сибири.
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