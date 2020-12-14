Среди людей, обсуждающих белорусское протестное движение, в лентах социальных сетей тех, кто нарекает на мирный протест, смеётся с него, разбрасыват желчь и призывает к немирному уже визуально, может быть и больше, чем тех, кто последовательно за мирный формат, пишет политический аналитик, основатель "Сильных новостей" и Mogilev.Online Петр Кузнецов.





Между тем, в воскресенье белорусы опять гуляли и, почему-то, исключительно бесконфликтно.





То есть, ситуация становится смешной: те, кто в интернете лязгает воинственностью, оружием и мускулами, все такие брутальные и жёсткие, на самом деле, сидя дома, уговаривают тех, кто не боится выходить, повоевать за них.





Это реально смешно. Но эта клоунада - пустая трата времени и сил.

Никакого немирного протеста в Беларуси не будет, потому что для его организации нет ни одного из необходимых десятков условий, о чем уже много говорено.





Ну а мужественным белорусам, продолжающим, несмотря ни на что, борьбу, надо понимать главное: мирный протест уже победил. Потому что именно мирный протест заставил режим скатиться до самого дна - войны при помощи оружия против женщин и стариков, изнасилований и убийств, реальной сталинщины в виде тюремные сроков за надписи и железного занавеса.













Был бы этот протест немирным, многое из того, что творилось на улицах Минска, пропаганда сумела бы оправдать, а многие люди были бы готовы с этим согласиться. И надежда властей на то, что будет "как раньше", была бы намного реальнее.





Сегодня же власть поставлена в тупик, ибо, как правильно сказал Сергей Чалый, все уже поняли, что больше ни одних выборов и ни одного референдума Лукашенко не выиграет. И все так же понимают, что и впредь любые политические действия со стороны режима будут вызывать взрывы, а система - только терять.





Всё люди здравого ума сегодня понимают: старое закончилось и вопрос лишь в том, когда это оформится окончательно.





На этот вопрос могут быть десятки ответов, не может быть только двух: "Никогда" и "Не скоро".