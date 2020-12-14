«Я глубоко убежден, что любая диалоговая площадка заработает в полной мере, только если там будут сидеть Виктор Дмитриевич Бабарико, Маша Колесникова, Максим Знак и еще несколько десятков человек, мнению которых доверяет страна. Это мое незыблемое мнение, и сейчас надо делать все, чтобы эти люди вышли на свободу», — передает слова Виталия Кривко tut.by.





По мнению активиста штаба Виктора Бабарико, у Юрия Воскресенского нет возможности повлиять на освобождение экс-главы Белгазпромбанка.





«Нет, это не его компетенция, как мне кажется. Но есть люди, на освобождение которых он может повлиять. Фамилии этих людей назвать не могу, потому что если там идет уже какая-то процедура, это может помешать. Но, на мой взгляд, они там сидят просто так, они не должны там быть. Они должны быть на свободе рядом со своими родными и близкими. Думаю, что в этом вопросе Воскресенский может помочь и на это повлиять», — считает Виталий Кривко.





Также член штаба Виктора Бабарико не знает, почему именно Юрия Воскресенского власти назначили ответственным за налаживание «диалога» с участием политзаключенных.





«Нет, у меня нет даже никаких догадок. Но рано или поздно, думаю, мы узнаем правду. Почему он? Не знаю, есть общая информация, что его показали по телевизору, там его заметили, и заметили первые лица, после чего и решили вот так привлечь. Я это представляю так: ему дали определенные полномочия, позволяющие под его поручительство менять меру пресечения людям, находящимся в СИЗО. Как это происходит на самом деле и процеcсуально, мне не известно, лучше спросить об этом у Юрия лично», — заявил Виталий Кривко.



