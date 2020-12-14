



Андрей Суздальцев Но интересно другое. Реакция, как СМИ, так и населения Беларуси на очередные фантазии собственных властей оказалась однозначной – от А. Лукашенко никто давно ничего хорошего не ждет. Россия тоже ничего не ждет от явно засидевшегося на посту президента РБ, уроженца Могилевской области, пишет политолог





Работа над ошибками?

Автор этих строк согласен со всем спектром мнений о причинах перекрытия западной границы РБ: от необходимости остановить трудовую миграцию в ЕС и фактического запрета традиционных предновогодних закупок граждан Беларуси в польских гипермаркетах, до откровенного лоббирования государственной авиакомпании «Белавиа» (билет «Минск – Москва» на 10 декабря 2020 г. стоил 320 долларов США, билет «Аэрофлота» «Москва – Санкт-Петербург» - 20 (двадцать) долларов США). Понятно, что «забота» А. Лукашенко о защите белорусского народа от второй волны коронавируса в виде закрытия западной границы тоже как-то не вдохновляет. Было бы логичным закрыть страну на въезд или вообще «опустить шлагбаум» и изолировать республику от завоза вируса. Хотя, нужно признать, что эпидемия бушует в РБ и без какого-то инфекционного импорта.





С мая заканчивающегося 2020 года действующий белорусский президент трижды объявлял о своей победе над COVID-19, что не стало мировой сенсацией. Более того, имеются основания утверждать, что борьба с коронавирусом в республике фактически остановлена – сделать тест крайне сложно, больницы переполнены, люди с подтвержденным коронавирусом встречаются в общественном транспорте, масочный режим соблюдается в добровольном формате. Смерть от коронавируса Вячеслава Кебича никого не удивила, хотя и опечалила.





В свою очередь, А. Лукашенко, верный своей тактике делать пиар даже на народной беде, использовал вторую волну вируса для посещения больниц, что, однако, доверия белорусского общества к нему не вернуло. Но в политическом плане действующий белорусский президент действует правильно. Смертность от первой волны коронавируса в апреле-мае 2020 г. стала триггером протестных настроений в среде белорусского электората и привела в итоге к тяжелому политическому кризису в республике. На самом деле А. Лукашенко ведет инстинкт власти, он опасается не второй волны COVID-19, а второй волны протестов.





Придется напомнить, что в формировании протестного потенциала летом 2020 года участвовали и другие факторы. На прошлой неделе у А. Лукашенко занимался социально-экономическим положением трудящихся республики, что, по идее, правильно, так как необходимость искать кусок хлеба за рубежом явилась для граждан республики важнейшим стимулом для отказа А. Лукашенко в доверии на выборах.





Напомним, что до настоящего времени белорусская номенклатура и белорусское лобби в РФ сводит социально-экономический фактор в протестах до уровня, «зажрались». Отсюда один шаг до очень примитивного утверждения: массовые протесты в республике являются следствием того, что люди не заняты производительным трудом. То, что любой труд в РБ, по сравнению с соседними странами, оплачивается крайне низко, белорусскими властями не учитывается, но при этом настойчиво утверждается, что на протесты выходят бездельники и безработные.





«Ров с крокодилами»





Так что запрет на выезд из РБ в ЕС в некоторой степени связан и с желанием А. Лукашенко остановить утечку из Беларуси квалифицированной рабочей силы, включая экспорт врачей, инженеров, специалистов высшей категории в самых различных областях и т.д. При этом придется признать, что рост эмиграции из Беларуси после августа 2020 г. в немалой степени стимулируется политическими причинами. На политические причины закрытия границы с ЕС указывает и отсутствие ограничения выезда на учебу, т.е. белорусские студенты, как самые активные сторонники перемен, фактически выдавливаются с территории Беларуси.





В сочетании с общей «зачисткой» белорусского общества от участников протестов, создание «рва с крокодилами» на Западе является важным элементом обеспечения сохранения власти в руках А. Лукашенко весной 2021 года.





Эволюция революции





В данном случае необходимо отметить, что несмотря на ликование белорусских провластных «экспертов», вернуть Беларусь в стадию авторитарного застоя уже не получится. Причина не в том, что «нельзя войти в одну ту же реку», а в том, что в зиму 2020-2021 г. вошла совсем другая страна, чем она была в феврале-марте текущего года.









В этом случае стоит обратить внимание на то, что А. Лукашенко в последнее время сделал попытку «уточнить» статус белорусской революции. 2 декабря 2020 г. на саммите ОДКБ действующий президент РБ заявил: «Никаких тут цветных революций нет. Мы видим по Беларуси. Это обычный мятеж, - заявил Президент. - Революция — это когда есть основа для революции (мы все с вами изучали), когда низы не хотят, верхи не могут и так далее, и когда есть революционеры. Никаких революционеров ни у нас, ни у вас сегодня нет» (http://president.gov.by/ru/news_ru/view/uchastie-v-sessii-soveta-kollektivnoj-bezopasnosti-odkb-24977/).





Это очень важные замечания, так как А. Лукашенко, во-первых, стремится уйти от понятия «цветная революция», так как «цветные революции» — это категорическое неприятие солидной части населения итогов последних выборов. В данном случае белорусские власти делают все, чтобы и в республике, и за ее пределами все забыли о сокрушительной «победе» А. Лукашенко в 81%. Официальный Минск не первый месяц старательно заметает следы фальсификации итогов голосования, а применение термина «цветная революция» сразу возвращает интерес к 9 августа.





Реплика





До сегодняшнего дня белорусские власти и провластные СМИ упорно замалчивают причины протестов. Удивляются, что мол им (протестующим) надо... «зажрались». Ни один комментатор на белорусском телевидении не может и никогда не сможет внятно сказать, что граждане Беларуси выходят на улицы по причине фальсификации итогов президентских выборов и развязанного А. Лукашенко террора против народа.





Мятеж?





Не устраивает А. Лукашенко и термин «революция», который по постсоветской традиции носит во многом сакральный характер и сразу отводит белорусским властям роль антинародной диктатуры, которую должны смести революционеры. Понятно, что душить революцию как-то неудобно. Вот по этой причине А. Лукашенко отвергает не только белорусскую революцию, но и наличие в Беларуси революционеров. В итоге, действующий белорусский президент доказывает Москве, что он столкнулся с мятежом, организованным внешними силами.





Вот только не очень понятно, почему за четыре месяца белорусские власти и белорусский народ (81% по утверждению Л. Ермошиной проголосовало за А. Лукашенко) так и не справились с внешним политическим вторжением. Вроде польские танки не стоят в пригородах Минска…





Термин «мятеж» вряд ли подходит для обозначения белорусских мирных протестов (другие формы борьбы с режимом пока так и не появились). Дело в том, что мятеж подразумевает внутренний заговор и вооруженное выступление против действующих властей. Вооруженных противников А. Лукашенко на улицах Минска до сегодняшнего дня никто не видел, а заговор КГБ и МО пока существует только в фантазиях некоторых болтливых «экспертов», хотя …





Так что пока мы можем говорить о белорусской революции, которая уже стала пунктом международной повестки, событием 2020 года и вошла в историю, как народное восстание против фашистского режима А. Лукашенко.





Эволюция фашистской хунты





Страна расколота, и главной проблемой для властей сейчас являются не уличные протесты и террор силовиков, от которого население просто осатанело, а ненависть, которую испытывают друг к другу два лагеря, на которые расколол страну своим террором А. Лукашенко. Понятно, что добром национальный раскол уже не закончится, так как сторонники А. Лукашенко в запале иногда натравливают силовиков на своих соседей и даже родственников. Попутно куда-то исчез миф, десятилетиями с упоением распространяемый белорусскими властями и белорусской интеллигенцией, о рабской толерантности белорусского народа. Белорусские власти, организовав гестаповский поиск своих противников, расширяющий на глазах национальный раскол, не учитывают, что, не создав за четверть века национальную идеологию, объединяющую белорусскую нацию, они не только прозевали пока тлеющую гражданскую войну, там, где не ждали, но и не могут сейчас защитить своих сторонников.





Вторым фактором, изменившим страну, можно назвать некоторое морально-нравственное очищение расколотого белорусского общества. Как сторонники, так и противники правящего в РБ режима словно сняли маски лицемерия и говорят о своих взглядах более-менее открыто. Этот феномен очень важен, так как сейчас белорусские власти, отбив первый натиск восставшего народа, настроены вернуть республику в обстановку марта 2020 года, т.е., когда белорусский народ жил на положении крепостных и тихо отмалчивался. Но для этого необходимо поменять структуру лукашенковского государственного режима.





Понятно, что неустанное «прочесывание» силовиками населения республики на предмет поиска «врагов государства» обозначает новый формат белорусского правящего режима. Он стал менее авторитарным, так как при всех многолетних усилиях белорусской пропаганды внешние условия и, прежде всего, влияние РФ, не дали сделать из А. Лукашенко «фюрера белорусского народа» … хотя с годами даже внешне несменяемый глава белорусского государства стал чем-то напоминать А. Гитлера (неограниченная власть меняет людей даже внешне). Косвенным индикатором ослабления политического статуса А. Лукашенко стало снижение интереса к его риторике. Он стал неинтересен… От него ничего не зависит.





Третьим фактором, заметно изменившим образ белорусского руководства, можно считать радикальное изменение статуса главы исполнительной власти Республики Беларусь. С августа, когда легитимность шестого срока А. Лукашенко признали РФ, КНР и далее, но не белорусский народ, формально действующий белорусский президент оказался заложником силовых ведомств. Режим стал более тоталитарным и силовым, т.е. сейчас в Беларуси функционирует фашистская государственная система по примеру Румынии, Венгрии, Финляндии в 1940-х годах, Польши в 1930-х годах прошлого века.





Иными словами, если раньше А. Лукашенко, прикрываясь мандатом народного доверия и итогами очередных президентских выборов, мог контролировать силовиков, которые, в свою очередь, ему подчинялись, то сейчас получается, что силовики контролируют А. Лукашенко. Это такой аттракцион в цирке: «Человек в клетке с тиграми», который будет иметь успех только в том случае, если за спиной «человека» стоит кто-то, вооруженный до зубов и с ведром мяса. Иначе «тигры» сожрут самонадеянного «укротителя», как говорится, без соли. Читатель, надеюсь, понимает, кто есть кто в этом цирковом номере, но на самом деле так и функционируют фашистские хунты.





Другое дело, что мы должны понимать, что хунта гарантированно «съест» А. Лукашенко, если она вдруг поймет, то России действующий белорусский президент не нужен. Рано или поздно, надеясь на снятие обвинений в терроре, силовики попытаются сами опереться на Москву. Более того, у них есть для этого возможности … Иными словами, нет никаких сомнений, что рано или поздно, но неотвратимо, белорусские силовики скормят А. Лукашенко мечтающему о мести народу. Понятно, что данный переворот, а это именно переворот, будет воспринят белорусским народом в формате общенародного праздника, а силовики начнут с огромным удовольствием искать и тиранить уже деятелей режима А. Лукашенко.





В истории можно найти примеры такого рода переворотов. К примеру, в 1974 году подпольная группировка «Движение капитанов» из португальской армии, столетиями проводившей геноцид в Анголе и Мозамбике, свергла авторитарный режим в Лиссабоне и организовала «революцию гвоздик». При этом стоит напомнить, что свергнутый режим Салазара десятки лет опирался на монолитную поддержку НАТО и США, что его не спасло… Вашингтон мгновенно установил контакты с новой властью в Лиссабоне.





Внешний враг





Но пока, в начале зимнего политического сезона 2020 года у нас нет никаких свидетельств того, что между А. Лукашенко и хунтой силовиков имеются какие-то противоречия. Пока за спиной А. Лукашенко находится РФ, силовики ищут варианты укрепления режима вместе с А. Лукашенко, который, как мы отмечали в предыдущей статье, сделал ставку на поиск внешнего врага.





«Внешний враг» – настоящая «палочка-выручалочка» для авторитарных режимов. А. Лукашенко, с одной стороны, помахивая флагами НАТО и Польши, пытается спрятаться от своего восставшего народа за спину России, а с другой стороны, «внешний враг» позволяет надеяться на консолидацию народа вокруг президента.





Но хунта, помимо самого А. Лукашенко, тоже должна «вложиться» в разоблачение «внешнего врага». Вот, к примеру, 7 декабря свой «вклад» сделал начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин, который «пугал» белорусского телезрителя ростом польской армии с 110 тыс. солдат до 200 тыс., что, в свою очередь, по словам генерала «свидетельствует, что указанная деятельность Запада на территории восточноевропейских государств, в том числе Польши и стран Балтии, направлена на подготовку к применению сил» (https://afn.by/news/i/284711). Обратим внимание на то, что это говорит один из начальников белорусского Генштаба (!), который, видимо, не понимает, или не знает, что гипотетический конфликт Беларуси с Польшей на самом деле означает ракетно-ядерную войну России с блоком НАТО (третья мировая война). При этом этот чиновник с погонами занимается каким-то кокетством, жалуясь, что «Крылатые ракеты с американских баз в Польше и Румынии могут с высокой точностью поражать объекты, в том числе и на территории Республики Беларусь. Речь об объектах государственного и военного управления, объектах экономики и другой инфраструктуре» (там же). Наверное, генерал Косыгин не помнит, как в 2015 году А. Лукашенко отказал России в размещении на территории РБ базы ВКС РФ, которая как раз и должна была, в случае необходимости, мгновенно нейтрализовать базы НАТО в Польше и Румынии, включая систему ПРО. Более того, с 2015 до 2019 года А. Лукашенко и В. Макей неустанно утверждали, что «России в Беларуси база не нужна» (понятно, что белорусским властям лучше знать, что нужно России). А сейчас белорусский генерал, прекрасно зная, что в случае конфликта воевать будет русский солдат, изображает перед белорусским обывателем страх перед польской армией. Учитывая, что в данном случае мы касаемся вопросов международной безопасности, то просто поражает уровень белорусских псевдо-генералов.





Проблема в том, что все эти президентско-генеральские спектакли могут плохо закончиться. Напомним, как в 1982 году аргентинская хунта генерала Гальтильери, столкнувшись с внутренним политическим кризисом, решила спровоцировать «маленькую», но победоносную войну за Фолклендские острова. Авантюра закончилась для Буэнос-Айреса полным разгромом и падением диктатуры. В белорусском варианте, если Минск попытается ради спасения режима А. Лукашенко спровоцировать третью мировую войну, то судьба первого белорусского президента будет решена практически мгновенно. Так что, тыча пальцем в НАТО, А. Лукашенко целится себе в висок … Нет никаких сомнений, что в Москве понимают, что использование А. Лукашенко в качестве антинатовского пропагандистского клоуна чревато региональной дестабилизацией.





Признаемся, что три месяца назад мы не прогнозировали, что А. Лукашенко попытается подменить конституционный план своего ухода с поста белорусского президента, согласованный 14 сентября 2020 г. в Сочи, на пропагандистскую кампанию по формуле «сегодня – Беларусь, завтра – Россия».





«Задание на осень 2020»





Время бежит быстро и многое забывается, но у нас есть возможность подвести итоги политической осени 2020 года на основе статьи «Задание на осень 2020» (https://politoboz.com/content/zadanie-na-osen-2020-minsk).





Итак, что писалось более трех месяцев назад в отношении конституционной реформы в РБ: «А. Лукашенко готов растянуть конституционный выход еще лет на пять, а за это время полностью пересажать и уничтожить физически всех лидеров мнений и «полевых командиров» уличных протестов. В свою очередь, на арене в нужный момент появится Лидия Ермошина и за «нужный» вариант Конституции РБ проголосуют даже кладбища…» (там же).





Иными словами, мы прогнозировали, что никакого всенародного обсуждения конституционной реформы при А. Лукашенко не будет, что и произошло. Оппоненты действующего президента Беларуси отказались участвовать в диалоге и обсуждении конституционной реформы, пока в Беларуси есть политические заключенные.





Мы неоднократно обсуждали возможность повторного запуска интеграционных процессов между Москвой и Минском на фоне неуклонного развала авторитарного режима А. Лукашенко. Если двадцать лет назад мы могли еще говорить о слиянии двух политических классов (мечты!), элитных групп, бизнеса, то сейчас от Беларуси в интеграции может участвовать только один человек – А. Лукашенко. При этом понятно, что в настоящее время действующий белорусский президент будет готов подписать все, что ему дадут, но он, как всегда, ничего не выполнит.





Кроме того, мы сомневались, что осенью учредителям Союзного государства удастся вернуться к продвижению российско-белорусской интеграции: «второй раз имитировать интеграцию А. Лукашенко не дадут. Схема оказывается бессмысленной, так как А. Лукашенко никогда не пойдет с РФ на реальную интеграцию» (там же). Прогноз полностью подтвердился.





Но частично подтвердился и негативный прогноз: «А. Лукашенко считает, что наступившей осенью он снова выкрутится и, конечно, обманет Россию, а протестующий народ, которого КС уже загонял бессмысленными маршами, устанет и смирится. Все покатится по-старому в «стране для жизни» (там же).





Так что с Россией? Её снова обманул А. Лукашенко?





Антироссийская истерия





Автор этих строк не раз отмечал, что после того, как в Беларуси массовые уличные протесты закончились, а новые формы борьбы с режимом пока остаются темой обсуждения в сотнях чатов, вновь оказалась востребована Москва.





Организаторам протестов очень трудно, если вообще возможно, признать собственные ошибки при организации протестов с «сердечками», провал финансовой поддержки пострадавшим от репрессий, отсутствие системной работы с забастовщиками и с той же Москвой, и т.д. Проще по традиции «перевести стрелки» на Россию, которая признала итоги голосования и «дает деньги» А. Лукашенко. Впрочем, мы не откроем Америки, если отметим, что белорусская оппозиция, успешно проваливая четверть века все, что можно, в августе 2020 г., когда режим уже буквально рушился, умудрилась провалить даже то, что НЕВОЗМОЖНО было провалить.





Когда-то белорусские оппозиционеры мечтали о 100 тыс. на улицах белорусской столицы. В августе вышло 300 тыс. (!). Оппозиция показала Лукашенко «сердечки» и попросила всех разойтись по домам. Сейчас виновата Москва... Как всегда.





Любопытно то, что при этом сейчас видные оппозиционеры, которые десятки лет воевали не против А. Лукашенко, а против Москвы, требуют от России поменять политику в отношении А. Лукашенко, т.е. передать власть им – лютым русофобам и этническим националистам.





Между прочим, сразу отметим, что установление прямых контактов между Кремлем и штабом С. Тихановской означает мгновенный мятеж силовиков против А. Лукашенко. Так что попытки А. Латушко и Ф. Вячерки имитировать переговоры с Москвой имели определенный смысл, хотя и несколько наивный: штаб С. Тихановской имитирует для Минска «коммуникацию» с Москвой, а А. Лукашенко имитирует перед Москвой «национальный диалог» и конституционную реформу. Вранье по кругу …





Есть и иные сторонники того, чтобы Россия организовала для белорусов белорусскую революцию. Это те, которые все массовые протесты провели за клавиатурой и сейчас ищут оправдания своей пассивности и, если уж откровенно, элементарной трусости. Проще витийствовать в Интернете под псевдонимом, чем стать плечом к плечу с теми, кто продолжает каждые субботу и воскресенье, несмотря ни на что, выходить с протестом.





Традиции политического и экономического иждивенчества в Беларуси очень крепки, и во всем обвинять Россию по формуле «Кошка бросила котят, это Путин виноват», давно стало привычкой. При этом основная аргументация постоянных критиков Москвы вызывает удивление.





В частности, утверждается, что признание Москвой итогов голосования 9 августа, сорвало белорусские протесты. Напомним, что автор этих строк неоднократно писал об этом, указывая, что именно на такой эффект и рассчитывал А. Лукашенко после получения поздравления от президента России. Но … наиболее массовые марши прошли в середине августа и в сентябре, т.е. признание только стимулировало уличные протесты.





Утверждается, что Москва помогает А. Лукашенко деньгами и оплачивает силовиков. Москва, после двухлетней паузы, предоставила Минску кредит в 1,5 млрд. долларов США, который остался в Москве, «прикрыв» предыдущие кредиты и оплатив белорусскую задолженность Газпрому.





Дефолт Беларуси не нужен Москве, так как в этом случае РФ придется брать на свой бюджет всю белорусскую экономику. В другом варианте, на западной границе России начнется экономический коллапс, который, в свою очередь, абсолютно не грозит власти А. Лукашенко. Кроме того, нет у А. Лукашенко денег на страну. Сейчас он просит аудиенцию у В. Путина по принципу «остановил агрессию НАТО против России, дайте денег». Но при этом мы должны понимать, что действующий белорусский президент всегда найдет деньги для своих силовиков (это фактически частная армия клана Лукашенко).





Но антироссийская истерика разрастается, все ответные аргументы отвергаются, что понятно, так как, если не получится свалить на соседа, то придется разбираться в собственном доме и выяснять, кого бил ОМОН и кого пытали на Окрестина, а кто сидел на кухне за рюмкой чая и ругал Россию, которая, как считают в Беларуси, обязательно придет на помощь Лукашенко (введет войска!), когда вот они, «великая сила» белорусского народа, все-таки поднимутся с диванов и отгонят белорусское гестапо от дверей собственных квартир и домов. Понятно, что если ждать «диванников», то Россия никогда никаких войск в Беларусь не введет …









Россия введет войска (?)





Тема ввода российских войск в Беларусь, к началу зимнего политического сезона 2020 года, стала едва ли не самой актуальной, что, в определенной степени, демонстрирует, с одной стороны, степень зрелости белорусского политического класса и общества, а с другой стороны, уровень политической борьбы белорусских властей и оппозиции. Сразу скажем, что и то и другое сильно удручает.





Белорусские власти активно намекают обществу и своим силовикам, что Москва обязательно защитит А. Лукашенко и его эсэсовцев, так что против «русских танков» не попрешь и народ должен смириться. В свою очередь белорусская оппозиция твердит о том же, в полный унисон с А. Лукашенко и его пропагандистами, рассчитывая, что ЕС и НАТО, испугавшись второго Крыма, бросятся ей, белорусской оппозиции, на помощь и задушат Россию санкциями. Итак, в очередной раз образовалось трогательное единство между А. Лукашенко и белорусскими националистами по теме России.





Скажем сразу, лгут обе стороны. Более того, те, кто в среде противников режима заявляют о неминуемом вводе российских войск, на 100% являются агентурой белорусских спецслужб, которая откровенно пугает ушедшее в подполье Сопротивление появлением российских силовиков.





Не будем углубляться в вопросы исторические и психологические, связанные с гипотетическим «вводом», но попытаемся смоделировать в упрощенном варианте появление в Беларуси российских войск. К чему бы это привело?





- трудно представить, что российские войска будут силой подавлять белорусские протесты. Пока в Беларуси бьют и стреляют белорусы в белорусов. Представить, что регулярная российская армия будет стрелять в безоружный белорусский народ невозможно. Украинские власти до сегодняшнего дня уверяют, что в 2014 году на Донбассе против ВСУ воевала российская армия. Не углубляясь в эту тему, отметим, что на Донбассе тогда все-таки была украинская армия, а не безоружный украинский народ;





- в чем смысл ввода российской армии в Беларусь? Как силой можно заставить белорусов вновь полюбить А. Лукашенко? Под дулом автомата?





- кто сможет просчитать политический и экономический эффект от ввода российских войск в Беларусь? Хотя уже понятно, что в этом случае будут мгновенно заброшены не только газопровод «Северный поток – 2», но и его старший брат. Объем санкций вырастет на порядок, Запад, не считаясь с собственными издержками и убытками, попытается окончательно отрезать Россию от мировой экономики. Москва окажется в глобальной изоляции. Убытки составят сотни миллиардов долларов США, которые никакая Беларусь и тем более А. Лукашенко, никогда не компенсируют;





- и самое главное: А. Лукашенко, стимулируя слухи о готовности России ввести в РБ войска, сам этого неимоверно боится, так как в случае ввода «ограниченного контингента» он мигом оказывается в роли афганского Амина. Иными словами, зачем Москве президент, который все провалил и все потратил, чем вызвал народное восстание? Любые оккупационные войска мечтают о том, чтобы вернутся домой, но как уйти, когда А. Лукашенко, в этом случае, не сможет контролировать даже свой Дворец. Первое, что сделает любая (подчеркнем, любая) вводимая иностранная армия – она немедленно ликвидирует того, кто её звал на помощь, чтобы чужими руками душить и убивать собственный народ.





Так что не будет никаких войск РФ в Беларуси. В лучшем случае в критический момент российский спецназ предложит А. Лукашенко эвакуацию, но это уже будет гуманитарная операция.





Россия





Вопрос об эвакуации правящей белорусской верхушки всплыл не просто так. Проблема сохранения А. Лукашенко у власти остается актуальной для российского руководства. Проблема в том, что пока данная проблема не поддается решению. Россия ограничена в маневрах на белорусском политическом поле, где у Москвы нет партнеров (А. Лукашенко тоже не партнер). Можно говорить, что это очень серьезная проблема, но не фатальная ... При этом понятно, что, пока у власти находится действующий белорусский президент, белорусское политическое поле останется закрытым для РФ.





К зиме 2020 г. проявились и другие политические и экономические факторы, ограничивающие или ликвидирующие перспективы тех или иных сценариев выхода из белорусского политического кризиса. В частности, нет никаких иллюзий в отношении сохранения А. Лукашенко у власти. Действующий белорусский президент умудрился так «нахомутать», что для обеспечения его власти не хватит ресурсов всей России. Так что тезис первый – А. Лукашенко должен уйти. С этим в Москве никто не спорит, за исключением ток-шоу федеральных каналов...





Тут же возникает вопрос о публичной поддержке А. Лукашенко со стороны В. Путина и российского МИДа. Необходимо объяснить, что никаких решений в отношении Минска до сегодняшнего дня не принято и в руководстве РФ есть как сторонники изоляции действующего белорусского президента, так и сторонники его уговоров. Более того, пока установился баланс между двумя группами экспертов и чиновников.





При этом понятно, что А. Лукашенко, который после прекращения массовых протестов как-то быстро ожил, и тут же проявил колоссальный аппетит к российским ресурсам, сам своими действиями сокращает число этих «уговорщиков». В частности, понятно, что новая Конституция, родившись в неконституционном органе – Всебелорусском народном собрании, будет обеспечивать пожизненное президенство А. Лукашенко и его сыновей. Учитывая, что белорусский народ такую Конституцию не примет, А. Лукашенко сделает все, чтобы российская армия охраняла власть его семейного клана десятки, если не сотни лет. Зачем это Москве?









Исходя из создавшейся обстановки, у Москвы нет, и в РФ не планируются, какие-либо перспективные политические и экономические проекты, связанных с именем первого белорусского президента. Нет планов вывода белорусско-российской интеграции из стадии стагнации. При этом в Москве понимают, что от А. Лукашенко в Беларуси уже ничего не зависит. Руководят страной силовики, которые никогда не будет легитимны. Рано или поздно, на фоне продолжающегося террора, в Беларуси вспыхнет гражданская война, что окончательно поставит точку в белорусской теме.





Индикатором данных настроений в Москве станут итоги переговоров по поставкам газа и нефти в 2021 году, но уже сейчас понятно, что дотации и преференции Минску будут и дальше только сокращаться, а белорусская экономика будет съеживаться.





Москва очень осторожна в белорусском вопросе, она остается сторонницей соблюдения конституций, договоров, строго выполняет обещания и исполняет договоренности даже тогда, когда от нее ждут уже совсем другого. Такого рода консерватизм является своеобразной защитой собственного политического поля и государственной системы федеративного государства. Так что, формально поддерживая А. Лукашенко, а на самом деле белорусскую конституционную реформу, которая могла бы оказаться выходом из политического кризиса, Москва заботится о своих интересах, защищая прежде всего Россию. Согласимся, что было бы странно требовать от российского руководства иного.





Задание на зиму 2020 - 2021 года

А. Лукашенко активно использует возникшую паузу в протестах, чтобы опередить вторую, скорее всего весеннюю, волну народного гнева. Так что зима уйдет на аресты, обыски, пытки и убийства. Попутно А. Лукашенко будет искать свою легитимность в рамках Всебелорусского народного собрания. Он надеется, что противникам режима сорвать данное, совершенно незаконное мероприятие, не удастся.









Но главная проблема остается в Москве. А. Лукашенко, пытаясь удержаться на посту президента, буквально крадет у Кремля каждый день своей власти, и рассчитывает не только разжалобить российское руководство, но и снова выклянчить деньги и ресурсы. Сомнительно, что наступившая зима будет благосклонна к А. Лукашенко.