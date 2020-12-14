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Новое дно режима: силовики задержали почти всех участников Марша мудрости

Отпустили только Нину Багинскую и Яна Гриба

Новое дно режима: силовики задержали почти всех участников Марша мудрости
архивное фото
В Минске люди пожилого возраста собрались возле Красного костела на свой одиннадцатый марш протеста против насилия и беззакония. ​

На последних маршах силовики не давали протестующим пройти проспектом Независимости, блокировали и рассекали колонну, задерживали и судили участников. Так вышло и сейчас.

Около сотни пенсионеров собрались на площади Независимости в Минске с национальными флагами. Проспект был перекрыт, поэтому они начали проводить акцию на площади, водили хоровод вокруг елки и кричали "Уходи!", "Жыве Беларусь!" 

Площадь окружили желтые автобусы и микроавтобусы с силовиками, хоровод разогнали, участников акции протеста задержали и забрали в автобусы.

15.30. небольшая группа пенсионеров собралась и возле железнодорожного вокзала в Минске и оставила там инсталляцию.

15.15. как пишет канал «Моя страна Беларусь», задержали всех, кого могли, а отпустили только Яна Гриба и Нину Багинскую. После задержаний открыли вход в станцию метро «Площадь Ленина».


15.00. Хоровод пенсионеров на площади Независимости закончился. Сейчас вокруг елочки стоят только силовики в черном.

14.55. некоторые участники акции отошли на крыльцо Красного костела.


14.50. силовики окружили площадь Независимости и начали задерживать пенсионеров, которые водили хоровод вокруг елки, и отводить их в автобусы, сообщает Онлайнер. Силовики не пропускают на площадь даже общественный транспорт.

14.45.Минский метрополитен закрыл вход в вестибюль станции «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости.

14.40. проспект Независимости перекрыт. Согласно каналу «Глаза Минска», ГАИ перекрыла выезд на проспект Независимости со стороны вокзала и улицы Московской. Вдоль проспекта стоят автобусы силовиков.

Участники марша скандируют: "Уходи!»

14.38. на Минский «Марш мудрости» на площадь Независимости прибыли силовики, требуют разойтись.

14.35. пенсионеры также собираются и на минском вокзале, там их около 20.

14.30. около 20 пенсионеров вышли на марш в центре Гродно. Они держали бело-красно-белые зонтики, скандировали "Жыве Беларусь!». Собирались в другом месте, не там, где раньше.

Сейчас их не сопровождала милиция, но снимали «люди в штатском». Участники марша разошлись, задержаний не было видно.

14.25. возле кинотеатра " Центральный" стоят большие желтые автобусы без номеров. По словам очевидцев, внутри автобусов силовики.

14.20. "Марш мудрости"в Минске начался с хоровода вокруг елки и выкрикивания "Жыве Беларусь!».

14.15. среди участников акции заметили Нину Багинскую с национальным флагом и Яна Гриба.


14.00. Люди начали собираться у Красного костела. Собрались около сотни человек, есть национальные флаги. Здесь же видно машины ГАИ.
Источник: svaboda.org
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