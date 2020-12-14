Лукашенко напоил водой пациентку с COVID-19, а она его не узнала
Лукашенко сегодня посещает 4-ую клиническую больницу Минска. В одной из палат он помог пациентке выпить воды, видео показал Пул Первого.
Женщина представилась Раисой, Александр Лукашенко даже поинтересовался ее отчеством. Раиса Михайловна хотела выпить поды, пыталась подняться с кровати. На помощь пришел «волонтер» Лукашенко в маске. Потом он пожал Раисе Михайловне руку и сказал позвонить, как выздоровеет.
— Кому звонить? — спрашивает пенсионерка.
— Найдете, если захотите. Я обязательно отвечу, — ответил ей Лукашенко и, смеясь, добавил врачам, — она разговаривала со мной и не поняла, с кем.
Потом Лукашенко снял маску и женщина его все-таки узнала. Он пожелал пациентке выздоровления.
16:08 14/12/2020
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