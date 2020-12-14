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Песков назвал статью о втором покушении на Навального «чтивом в халате»

«Вот это bullshit. Большего не буду говорить», — отреагировал на публикацию The Sunday Times пресс-секретарь президента России



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал материал в английской газете The Sunday Times, в котором утверждалось, что второй раз оппозиционера Алексея Навального пытались отравить, когда он лежал в омской больнице.

«The Sunday Times — воскресное чтиво такое в халате. Есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким емким английским словом... есть такое английское слово bullshit (чушь. — Прим.). Вот это bullshit. Большего не буду говорить», — цитирует Пескова агентство «РИА новости».

Sunday Times со ссылкой на анонимные источники в разведке писала, что «вероятные агенты госбезопасности» пытались убить Навального второй дозой яда, прежде чего его удалось доставить в Берлин. По словам авторов материала, боевое отравляющее вещество из группы «Новичок» было на нижнем белье или одежде политика, например на его ремне. Яд попал на вещи якобы после проникновения в гостиничный номер Навального в Томске агентов спецслужб.

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Газета также сообщила, что желавшие отравить Навального во второй раз «устроили себе базу в кабинете главного врача омской больницы».

Заведующий отделением острых отравлений омской больницы Александр Сабаев назвал статью в Sunday Times вымыслом. По его словам, доступ в палату Навального был только у медицинских работников. «Не было отравления ни первичного, ни вторичного. Это информационная утка, все раскручивается ради каких-то определенных целей», — считает Сабаев.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета в Москву. Его самолет сел в Омске, политика госпитализировали и ввели в искусственную кому. Через два дня его перевезли в немецкую клинику «Шарите». Соратники оппозиционера с самого начала утверждали, что он был отравлен. В начале октября немецкие власти сообщили, что в организме Навального нашли следы боевого яда из группы «Новичок». Позже это подтвердили лаборатории Франции и Швеции.

В Москве с этим категорически не согласны, указывая, что следов яда при обследовании в омской больнице обнаружено не было. При этом в России настаивают на предоставлении немецкими властями материалов, в том числе и биологических.
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