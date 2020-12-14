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Карбалевич: Мнение тех, кто против Лукашенко, не удастся поменять никакими пиаровскими шагами

Зачем правитель начал тур по больницам, где лежат инфицированные коронавирусом, объяснил «Белорусскому партизану» политолог Валерий Карбалевич.

Карбалевич: Мнение тех, кто против Лукашенко, не удастся поменять никакими пиаровскими шагами
Лукашенко во время недавнего посещения одной из больниц, архивное фото
– Почти весь год Лукашенко принижал проблему коронавируса, порой откровенно игнорируя ее. И вот теперь он совершает тур по больницам, где лежат инфицированные. Что изменилось, почему он поменял линию своего поведения? 

– Не сказал бы, что Лукашенко радикально поменял ее. И весной, до начала избирательной кампании, Лукашенко периодически проводил совещания по вопросу коронавируса, требовал жесткого контроля в этой сфере, поручал Кочановой следить за минскими больницами.

Отношение к короновирусу было странно двойственным. С одной стороны, на публичном уровне не признавалась серьезная опасность, было пренебрежение и игнорирование. В том числе персональное: можно вспомнить о категорическом приказе не запрещать проведение массовых мероприятий.

С другой стороны, было пристальное внимание к самой медицинской системе: ее мобилизации, ее поддержке со стороны местной вертикали. Выделялись дополнительные материальные и людские ресурсы.

Поэтому я не сказал бы, что Лукашенко совсем игнорировал проблему. С его стороны это была некая демонстрация силы – и силы личной, персональной, и силы государственного аппарата и социальной модели.  

Из всего сделанного должен был последовать вывод, что белорусская модель, система госуправления и система управления здравоохранения справляются с проблемой коронавируса гораздо эффективнее, чем другие страны.

В эту схему хорошо ложилась манипуляция со статистикой. Белорусские власти отказались следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, где было сказано: если у человека ковид и он умер, то надо писать, что от скончался от вируса. 

В Беларуси все по-другому: если у человека есть ковид и другие болезни, то, когда он умирает, пишут, что он скончался от других болезней.

В результате статистика смертности по оценкам специалистов раз в 10, а то и больше, уменьшена (согласно данным Минздрава, в Беларуси от коронавируса скончалось около 1260 человек – прим.)

Сейчас Лукашенко в сложной ситуации падения поддержки. Отсюда и популистское решение ездить по больницам. Помимо политической какая основная проблема волнует людей сейчас? Коронавирус. Поэтому с его стороны логично демонстрировать заботу о простых людях.


– Теперь Лукашенко смело заходит в палаты с инфицированными коронавирусом. Причина лишь в том, что он уже переболел и имеет антитела?

– Да, наверное, ему сказали, что 3-4 месяца после болезни вновь заболеть коронавирусом сложно. Второй момент: Лукашенко все-таки надевает маску, и, наверное, его заводят в палаты, где риск заражения минимален.  

Вероятно, оценка с его стороны такова: риск заболеть минимален, а пиаровский эффект может получится максимальным.

– А удастся ли Лукашенко таким шагами вернуть хотя бы часть доверия со стороны населения?

– Это вряд ли. Думаю, общество за последовавшие за 9 августа месяцы окончательно определилось. Мнение тех, кто против Лукашенко, не удастся поменять никакими пиаровскими шагами
"Белорусский партизан"
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