Карбалевич: Мнение тех, кто против Лукашенко, не удастся поменять никакими пиаровскими шагами
Зачем правитель начал тур по больницам, где лежат инфицированные коронавирусом, объяснил «Белорусскому партизану» политолог Валерий Карбалевич.
Лукашенко во время недавнего посещения одной из больниц, архивное фото
– Почти весь год Лукашенко принижал проблему коронавируса, порой откровенно игнорируя ее. И вот теперь он совершает тур по больницам, где лежат инфицированные. Что изменилось, почему он поменял линию своего поведения?
– Не сказал бы, что Лукашенко радикально поменял ее. И весной, до начала избирательной кампании, Лукашенко периодически проводил совещания по вопросу коронавируса, требовал жесткого контроля в этой сфере, поручал Кочановой следить за минскими больницами.
Отношение к короновирусу было странно двойственным. С одной стороны, на публичном уровне не признавалась серьезная опасность, было пренебрежение и игнорирование. В том числе персональное: можно вспомнить о категорическом приказе не запрещать проведение массовых мероприятий.
С другой стороны, было пристальное внимание к самой медицинской системе: ее мобилизации, ее поддержке со стороны местной вертикали. Выделялись дополнительные материальные и людские ресурсы.
Поэтому я не сказал бы, что Лукашенко совсем игнорировал проблему. С его стороны это была некая демонстрация силы – и силы личной, персональной, и силы государственного аппарата и социальной модели.
Из всего сделанного должен был последовать вывод, что белорусская модель, система госуправления и система управления здравоохранения справляются с проблемой коронавируса гораздо эффективнее, чем другие страны.
В эту схему хорошо ложилась манипуляция со статистикой. Белорусские власти отказались следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, где было сказано: если у человека ковид и он умер, то надо писать, что от скончался от вируса.
В Беларуси все по-другому: если у человека есть ковид и другие болезни, то, когда он умирает, пишут, что он скончался от других болезней.
В результате статистика смертности по оценкам специалистов раз в 10, а то и больше, уменьшена (согласно данным Минздрава, в Беларуси от коронавируса скончалось около 1260 человек – прим.)
Сейчас Лукашенко в сложной ситуации падения поддержки. Отсюда и популистское решение ездить по больницам. Помимо политической какая основная проблема волнует людей сейчас? Коронавирус. Поэтому с его стороны логично демонстрировать заботу о простых людях.
– Теперь Лукашенко смело заходит в палаты с инфицированными коронавирусом. Причина лишь в том, что он уже переболел и имеет антитела?
– Да, наверное, ему сказали, что 3-4 месяца после болезни вновь заболеть коронавирусом сложно. Второй момент: Лукашенко все-таки надевает маску, и, наверное, его заводят в палаты, где риск заражения минимален.
Вероятно, оценка с его стороны такова: риск заболеть минимален, а пиаровский эффект может получится максимальным.
– А удастся ли Лукашенко таким шагами вернуть хотя бы часть доверия со стороны населения?
– Это вряд ли. Думаю, общество за последовавшие за 9 августа месяцы окончательно определилось. Мнение тех, кто против Лукашенко, не удастся поменять никакими пиаровскими шагами
"Белорусский партизан"
14:27 14/12/2020
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