Тихановская - о санкциях: Если начнет Германия, другие страны ЕС подхватят
Светлана Тихановская в интервью немецкому журналу Der Spiegel призвала Евросоюз расширить санкции против властей Беларуси.
Светлана Тихановская находится сейчас с визитом в Германии.
Она считает, что Германия должна брать больше ответственности на себя в "белорусском вопросе". И беларусы будут ее к этому призывать.
"Санкции нужно расширить. Мы слышим много слов поддержки, но нам нужны дела", - заявила она в упомянутом интервью.
"Если начнет Берлин, то другие страны ЕС подхватят, я в этом уверена", - подчеркнула Тихановская
Осенью 2020-го ЕС ввел два пакета санкций в отношении официального Минска — за фальсификацию итогов выборов и жестокие разгоны мирных акций протеста.
В "черном списке" 55 человек, включая Александра Лукашенко. Сейчас Брюссель готовит третий пакет, это долдны быть в том числе и экономические санкции.
Источник: euroradio.fm
13:02 14/12/2020
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