



Светлана Тихановская находится сейчас с визитом в Германии.





Она считает, что Германия должна брать больше ответственности на себя в "белорусском вопросе". И беларусы будут ее к этому призывать.





"Санкции нужно расширить. Мы слышим много слов поддержки, но нам нужны дела", - заявила она в упомянутом интервью.





"Если начнет Берлин, то другие страны ЕС подхватят, я в этом уверена", - подчеркнула Тихановская





Осенью 2020-го ЕС ввел два пакета санкций в отношении официального Минска — за фальсификацию итогов выборов и жестокие разгоны мирных акций протеста.





В "черном списке" 55 человек, включая Александра Лукашенко. Сейчас Брюссель готовит третий пакет, это долдны быть в том числе и экономические санкции.