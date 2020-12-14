Великобритания и ЕС продлевают переговоры о Brexit
Евросоюз и Соединенное Королевство решили продолжить переговоры о Brexit. Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Лондону и Брюсселю нужна «лишняя миля», чтобы договориться о будущем, в том числе о торговле.
Согласно предыдущим договоренностям, нормы ЕС работают в отношении Великобритании еще три недели. В целом же процесс «развода» идет четыре года.
Как сообщалось, тревогу незадолго до окончания переходного периода Brexit начали бить крупные производители и отраслевые группы: потенциал существующей цепочки поставок находится на пике и не может выдержать дальнейших потрясений. Прогнозируется возникновение дефицита ключевых брендов и ингредиентов, производимых в ЕС.
10:04 14/12/2020
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