НАУ: конкурс на курс дипломатов для новой Беларуси — больше 10 человек на место
На курс дипломатов для новой Беларуси подано более 300 заявок, сообщает пресс-служба Народного антикризисного управления. Таким образом конкурс составил больше десяти человек на место.
Многим в МИДе придется подвинуться
На данный момент набор на курс окончен. За 10 дней приема заявок в НАУ обратилось 314 человек.
Следующий этап – онлайн-интервью, для прохождения которого с соответствующими требованиям претендентами свяжутся представители Варшавского университета. Собеседования пройдут с 14 по 17 декабря, а первые занятия планируют провести в этом году.
Набор на дипломатический образовательный курс Центра Восточноевропейских исследований Варшавского университета был объявлен 1 декабря. Программа будет направлена на получение практических знаний и опыта в сфере государственного управления. Планируется привлечь к обучению беларусов из всех регионов страны. Лекции будут вестись ведущими экспертами, в том числе Павлом Латушко и Владимиром Астапенко.
09:49 14/12/2020
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