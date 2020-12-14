











Говоря о прошедших в выходные локальных акциях протеста, эксперт констатировал, что впервые за долгое время в Минске не выключали Интернет и не закрывали станции метро.





«По сути, власть не предпринимала никаких контрмер, а силовики проводили сугубо тактические задержания. Кажется, они поняли, что остановить протесты в таком формате не в состоянии. Я бы сказал, власть примиряется с тем, что акции есть. Да, она показывает зубы, демонстрирует, что нельзя расслабляться, но акциям в таком формате власть даже не пытается помешать. Мне кажется, это самое важное изменение в мирном протесте», — думает Вадим Можейко.





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По мнению аналитика, локальные акции протеста стали проводиться в разное время (в субботу, вместо запланированного воскресенья) и в разных местах, что дезориентировало силовиков.





«Мы видели, что во многих районах, во многих городах люди протестовали в субботу, потому что им так удобнее, все договариваются о разных точках, о разном времени, о разных маршах», — рассказал Вадим Можейко.





По его мнению, новогодние праздники только добавят протестам драйва.





«Понятное дело, что большинство Дедов Морозов будут красно-белыми, как всегда, уже хотя бы потому, что работники культуры, которые на новый год играют Дедов Морозов и на этом зарабатывают, не будут перешивать костюмы, потому что власти так захотелось. Даже независимо от их политической позиции, никто не будет перешивать костюмы. Естественно, на улицах будет полно бело-красно-белых Дедов Морозов, естественно, некоторых в костюмах Дедов Морозов будут задерживать», — уверен Вадим Можейко.





«Новый год такая часть карнавала, маскарада, которая, несмотря на тяжелую атмосферу, на репрессии, на противостояние диктатуре, все-таки больше воспринимается как праздник. Новый год — отличная возможность совместить протесты с празднованиями; хотя пока особо нечего и праздновать, но поводов достаточно для политической мобилизации соседей», — считает аналитик.