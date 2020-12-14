«Есть возможность передать Лукашенко любое сообщение»





«Светлана не получает никаких денег от правительства других стран. Есть и меценаты, в том числе среди белорусских бизнесменов, которые поддерживают работу офиса в Литве. И только недавно появилась возможность выплачивать какие-то зарплаты сотрудникам. Раньше все работали бесплатно», — рассказал советник в интервью kyky.org.





По его словам, Светлана Тихановская получает 1200 евро, что составляет среднюю зарплату в Вильнюсе. Однако, есть еще помощь от правительства Литвы. А международные поездки оплачивает, как правило, принимающая сторона.





«Квартиру и охрану предоставляет Литва. Поездки оплачивают принимающие стороны. Например, визит в Данию оплачивал журнал «Politiken», который вручал Светлане премию Свободы. Визит в Польшу – один из университетов, где Тихановская произнесла речь. В Вене расходы взяли на себя организаторы конференции по повестке Восточной Европы», — уточнил Франак Вячорка.





Советник лидера белорусской оппозиции рассказал, что у Светланы Тихановской есть периодические контакты с представителями властей Беларуси.





«Было несколько созвонов с Андреем Савиных, который представляет Беларусь в ПА ОБСЕ. И через посредников ОБСЕ мы передавали сообщения людям Макея и Администрации президента, в том числе по началу переговоров. Сентябрь и часть октября у нас был хороший контакт, но в ноябре все заглохло. Сейчас если и происходит переписка, то холодная, а порой и хамская», — рассказал Франак Вячорка.





По его словам, у Светланы Тихановской есть возможность передать Александру Лукашенко любое послание. И он его обязательно прочитает.