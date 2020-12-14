— Решение о закрытии границ продается как мера профилактики коронавируса, что выглядит очень странным сразу по многим причинам, — отметил политолог Максим Кац.





Эксперт напомнил о том, что сам Александр Лукашенко явно не перестал быть ковиддиссидентом: не носит маску на совещании и, судя по сливам разогворов его ближайшего окружения, не приветствует такую меру у своих подчиненных.





— С каких это пор коронавирус, который, как известно, на ледовом катке не летает, стал таким вызвовом для Лукашенко, чтобы с ним та бороться — аж закрывая границы? — задается вопросом Кац.





По его словам, у многих белорусов действия властей могут вызвать опасения: не рухнет ли на границы железный занавес?





— Это очень хороший повод ответить на вопрос, почему авторитарные режимы никогда не идут на закрытие границ и введение выездных виз.





Политолог считает, что и тоталитарный советский режим, и авторитарные режимы современных Беларуси и России всегда отличались разным отношением к человеку. В случае с коронавирусом такие режимы ближе к демократии, подчеркивает Кац. По двум причинам:





— Люди для тоталитаризма — это актив. Собственность, средство производства и достижения цели. Образованного и талантливого стоит засунуть в шарашку, чтобы делал ядерную бомбу. Всех остальных заставить работать в колхозе за трудодни, сгноить в шахтах и на стройках коммунизма.





Иммиграция, по словам Каца, для тоталитаризма сродни хищению социалистической собственности:

«Уехавший гражданин – это как своим ходом сбежавший трактор».

Вторая причина — сама природа подобных режимов, которые держаться на тотальном насилии и страхе, от которых нельзя спастись бегством:





— Каждый должен ждать шагов на лестнице и «черного воронка» во дворе.





Эмиграция, дающая возможность убежать, сразу эту модель рушит, считает Кац.





Авторитаризм, в отличие от тоталитаризма, говорит политолог, не требует от человека любви к Путину или Лукашенко до потери пульса:





— Единственное, чего хочет авторитарное государство от гражданина — тотальное недоверие к любым институтам и неучастие ни в чем. Любая политическая активность сознательно маргинализирутся пропагандой, репутация любых публичных институтов намеренно подрывается.





Цинизм, недоверие и гражданская апатия — перечисляет Кац основные опоры авторитаризма.





Эксперт считает, что Лукашенко очень бы хотел, чтобы те сотни тысяч белорусов, которые выходили на улицы протестовать, оказались где-то по ту сторону границы. И на это сейчас будет работать пропаганда, генерируя сливы и страшилки о скором закрытии границ и тотальной зачистке тех, кто не успеет покинуть страну.



