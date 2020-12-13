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Кремль отрицает, что Путин живет в бункере

Президент Владимир Путин живет не в бункере, как некоторые предполагают, а в своей подмосковной резиденции в Ново-Огареве, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, пишет Интерфакс.



По словам Пескова, Путин сейчас живет в Ново-Огареве, "собственно, где он и жил и до, до пандемии". Он также отметил, что оттуда российский президент иногда приезжает в Кремль или отправляется в командировки.

В резиденции Путина в Ново-Огарево есть врачи, эпидемиологи и другие специалисты, которые составляют для российского президента график мероприятий, необходимых с точки зрения медицины.
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