



В настоящее время в списках правозащитного центра 107 человек.





Больше всего задержанных в Минске. По данным правозащитников, задержания проводились также в посёлке Боровляны, Смолевичах и Бресте.





Несанкционированные акции протеста проходят в разных районах белорусской столицы и других городах республики, люди с бело-красно-белой символикой собираются в колонны. Точное количество участников оценить сложно. Силовики препятствуют проведению маршей, проводят задержания.





Вместе с тем, это первое протестное воскресенье, когда в Минске не отключали мобильный интернет и не закрывали станций метро.





В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.