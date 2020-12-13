Более 100 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси в воскресенье
По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", число задержанных на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье превысило 100 человек.
В настоящее время в списках правозащитного центра 107 человек.
Больше всего задержанных в Минске. По данным правозащитников, задержания проводились также в посёлке Боровляны, Смолевичах и Бресте.
Несанкционированные акции протеста проходят в разных районах белорусской столицы и других городах республики, люди с бело-красно-белой символикой собираются в колонны. Точное количество участников оценить сложно. Силовики препятствуют проведению маршей, проводят задержания.
Вместе с тем, это первое протестное воскресенье, когда в Минске не отключали мобильный интернет и не закрывали станций метро.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.
17:42 13/12/2020
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