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В воскресенье на акциях в Беларуси было задержано более 50 человек

По данным правозащитников, в воскресенье, 13 декабря, во время воскресных дворовых маршей по состоянию на 15.30 было задержано более 50 человек. Это информация, которую на данный момент собрали в лишенном регистрации правозащитном центре «Весна».

Поселок Сокол

Почти все задержания, о которых известно на 15.30, произошли в Минске. Кроме того, сообщается о задержании трех человек в Смолевичах и одном в Бресте. В областном центре на улице Советской задержали 63-летнюю пенсионерку Елену Гнаук. В какой РОВД ее доставили, правозащитники не сообщают.

Елена Гнаук — одна из самых известных активисток Бреста. 26 ноября ее судили за участие в несанкционированной акции памяти погибшего минчанина Романа Бондаренко. Суд признал ее виновной по ч.3 ст. 23.34 КоАП и назначил 50 базовых величин штрафа (1350 рублей).

Параллельно с правозащитниками списки задержанных ведут и волонтеры. В телеграм-канале «Списки задержанных» появилась информация о более чем 60 задержанных.
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