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«Я полагаю, что при всей сложности ситуации какое-то окно возможности, о чем, кстати, белорусская сторона тоже говорит, для ОБСЕ еще не полностью закрыто. Алгоритм они [белорусские власти] выбирают сами, как в дальнейшем вести дела с учетом непростой ситуации в самой республике.





Инструментарий известен, но, конечно, это не грубые попытки вмешательства во внутренние дела, а конструктивный диалог о том, как могла бы организация содействовать этому. Пока ясности в том, что могла бы сделать ОБСЕ в этой связи, нет», — сообщил Лукашевич, оценивая возможность этой международной структуры стать площадкой для диалога между белорусскими властями и оппозицией.





По его словам, в настоящее время со стороны ОБСЕ происходят попытки «нахрапом зайти в этот огород и навести свои порядки». «Понятно, что такие методы в XXI веке вряд ли приемлемы. Любое задействование любых инструментов ОБСЕ должно происходить только с добровольного согласия и при полной готовности самих белорусских партнеров», — подчеркнул Лукашевич.









Российский постпред пояснил, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ «по сути провалилось со своей мониторинговой миссией по наблюдению за президентскими выборами летом этого года» из-за собственного отказа приехать в Беларусь. «Получилось, что подставили всю организацию», — добавил дипломат.





«Конечно, возможности нашей организации конструктивно, подчеркиваю, содействовать диалогу властей Белоруссии и оппозиции серьезно ограничены этим маневром БДИПЧ и последовавшим за этим маневром еще одним совершенно вероломным шагом — запуском так называемого московского механизма», — сказал Лукашевич и добавил, что все это ограничило пространство для маневра ОБСЕ в наведении диалога с Минском.





«ОБСЕ пока не в полной мере, мягко говоря, воспользовалась своим широким инструментарием для налаживания диалога в Белоруссии. Наоборот, мы все больше видим попытки почти силой навязать Минску посреднические услуги. Приходя в гости, надо иметь приглашение, иначе возникает вопрос: зачем пришли? Такие методы нетерпимы, они дискредитируют саму организацию», — признал Лукашевич.





Постпред РФ особо подчеркнул, что решение принимать или не принимать посреднические услуги — «это суверенное право Республики Беларусь».