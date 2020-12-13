



- Егор Тимурович Гайдар говорил «Предсказывай всё, кроме цен», так и в политических прогнозах надо предсказывать всё, кроме сроков. А значит, когда рак на горе свистнет, уйдет Александр Григорьевич Лукашенко. Поэтому предсказанием сроков политики должен заняться после победы над раком Институт рака.





Но да, к этому, я думаю, дело идет. В последнее время происходят события, которые об этом свидетельствуют. Эти события двунаправлены. Во-первых, возникают утечки из круга белорусских силовиков — из последней точки опоры Александра Григорьевича Лукашенко.





На минувшей неделе была опубликована запись сотрудников силовых структур, сделанная еще в августе при появлении Лукашенко с автоматом в разгар протестов. Вы помните, что он выходил на такую странную пиар-акцию (хотя, впрочем, вполне закономерную с точки зрения его психологического состояния) с сыном Николаем. 15-летний сын тоже был в бронежилете и с оружием.





И вот опубликованы записи разговоров омоновцев, из которых вытекает, что они весьма саркастически относятся к такому поведению своего правителя и уж точно не могут считаться образцами преданности белорусскому диктатору. Эти записи опубликованы. Один из омоновцев говорит: «Вооружил, нах…, сына до зубов, …, пистолет, автомат, твою мать».





То есть видно, что обычные силовики отнюдь не лояльны Александру Григорьевичу, не хотят видеть эти фокусы и, в общем, близки к тому, чтобы перестать полностью поддерживать своего диктатора. Что приказы они, в общем, выполняют сквозь зубы.





Также еще чуть раньше были опубликованы разговоры, в которых фактически указывается причастность белорусских властей к убийству минчанина Романа Бондаренко вечером 11 ноября. Это также известная история. Сначала разговоры главы Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова и спортсмена Дмитрия Шакуты, а затем разговор с участием ближайшего сотрудника Александра Лукашенко, его психологической тещи, как мы с вами прежде говорили, пресс-секретаря Натальи Эйсмонт, где обсуждалось создание летучих отрядов для борьбы с наглядной агитацией противников Лукашенко. Вот люди одного из этих летучих отрядов, вполне возможно, фактически и убили г-на Бондаренко.





Важно даже не только и не столько содержание этих разговоров, сколько сам факт их утечки и публикации. Это значит, что утечки идут непосредственно из белорусских спецслужб, которые готовятся, в общем, к уходу Александра Лукашенко скорее, чем к его бесконечному сохранению у власти. То есть самая единственная кочка, на которой стоит Александр Лукашенко — ближние к нему силовики — в общем, расползается под ним.





Опять же, на уходящей неделе Александр Григорьевич озвучил план, как он останется у власти через Всебелорусское собрание. Он формально покинет пост президента, но возглавит это собрание. Собственно, он избирает путь классического восточного деспота, но забывает, что он всё-таки находится в небольшой компактной европейской стране, а не на Востоке. И поэтому образцы Муаммара Каддафи или Туркменбаши Сапармурата Ниязова для него совершенно не годятся.





Насколько мы можем понять методом мавзолейной аналитики, в России в Кремле недовольны Александром Григорьевичем и не хотят, чтобы он оставался у власти в 2021 году. А хотят, чтобы он ускорил конституционную реформу и передал власть кому-нибудь другому, в том числе и человеку, вполне лояльному Москве, но не себе самому, методом бесконечного переливания из одного сосуда власти в другой. Помните, когда-то в предвыборном ролике Александр Лукашенко говорил: «Я несу сосуд, именуемый Беларусь». Вот, собственно, пора уже перестать его нести.





К тому же сам Александр Григорьевич совершает немало оговорок по Фрейду. На этой неделе он радовался как ребенок тому, что наблюдателями в Евразийском экономическом сообществе стали Узбекистан и Куба — вернее, ассоциированными членами, насколько я понимаю. Видимо, он думает, в какой теплой стране (даже, точнее, в каком тёплом месте) он может завершить свою земную жизнь — в Узбекистане ли, на Кубе ли. Потому что в России после Виктора Януковича — это уже как-то совсем неромантично.





Александр Лукашенко, с одной стороны, всегда отталкивался от образа Януковича и говорил о том, что он не хотел бы закончить свой путь так. С другой стороны, Господь Бог так распоряжается, что, видимо, Александру Лукашенко придется совершать что-то такое. Если он не хочет бежать, как Янукович, значит, ему надо передать в 2021 году власть по-человечески.





Но при этом, естественно, Кремль не хочет, чтобы президентом стали прямые представители Соединенных Штатов Америки, Польши и Литвы. Этого не хочется. Причем, естественно, в окружении Владимира Путина есть люди, которые нагнетают его представления об опасности такого сценария.





То есть Путин не хочет Светлану Тихановскую президентом, даже переходным, а хочет, чтобы Евросоюз, включая Польшу и Литву, договорился с ним о некоем совместном сценарии транзита власти в Белоруссии. И если такие переговоры состоятся в ближайшее время, то Россия даст Александру Григорьевичу Лукашенко, как мне представляется, единственно правильный сигнал: 2021 должен стать для него последним годом пребывания у власти.





Ну а кто ему гарантирует безопасность? Кто вообще в этом мире сегодня в состоянии гарантировать безопасность лицу, на которого сильно рассерженны, скажем, Соединенные Штаты Америки? К примеру, Эдвард Сноуден только в России мог получить реальное убежище. Даже ни одна латиноамериканская страна из тех, кто так любит огрызаться на США, не позволила себе такой роскоши. Но, видимо, России придется гарантировать безопасности Александра Лукашенко после его ухода. Что, впрочем, не означает, что он должен осесть именно в России. Узбекистан и Куба для этого тоже вполне пригодятся.