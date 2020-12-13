Несколько человек были задержаны 23 и 24 ноября в качестве подозреваемых по уголовным делам, связанных с «партизанским протестом», пишет mspring.media





Все задержанные состояли в одном из закрытых могилевских чатов. Внимание силовых структур эти люди привлекли после нескольких «вылазок», в частности после неких акций в Могилеве, связанных с чучелами.





Позже в официальном телеграм-канале МВД появилось подтверждение:





«Жители областного центра познакомились в дворовом чате и решили организовать перформанс: изготовили шесть ростовых кукол с циничными надписями и изображениями высших должностных лиц, разместили их на путепроводах вблизи деревень Вильчицы и Любуж, сфотографировали и распространили снимки в сети».





Изначально МВД заявляло, что сотрудники уголовного розыска вышли на четырех человек, «мужчин и женщин в возрасте от 33 до 39 лет». В отношении них был возбуждено уголовное дело за хулиганство.





Всего в Следственный комитет с того времени было вызвано не менее 10 человек. Большинство из них проходят на момент публикации в статусе свидетелей или подозреваемых и находятся на свободе.





Впрочем, так повезло не всем. По информации MSPRING.MEDIA, двое человек – Сергей. С. и Ольга К. — находятся под стражей в могилевском СИЗО. Им, согласно источникам, предъявлено обвинение по ч.2 ст.339 УК РБ.





Вероятно, обвиняемых будет больше – Следственный комитет, стоит отметить, достаточно быстро нашел фигурантов дела. Более того, поиски, судя по всему, ещё не окончены.





Прогнозы для «могилевских партизан» не самые утешительные. По ч.2 ст.339 им грозит от 1 до 6 лет лишения свободы.





По этой же части и статье, к примеру, в Минске 8 декабря судили группу из пяти человек за обычную надпись «Не забудем» на мемориале убитого Александра Тарайковского.





Двое из них получили реальные сроки – два года колонии общего режима для Максима Павлющика, два года колонии строгого режима – для Владислава Гулиса. Ещё трое человек получили свыше одного года ограничения свободы.





Как потенциальный суд расценит изготовление и вывешивание «кукол с циничными надписями и изображениями высших должностных лиц» — остается только догадываться.