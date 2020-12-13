+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

«Марш народного обвинения». Что происходит в Беларуси 13 декабря

Сегодня уже 18-е воскресенье дневных протестов. Сегодняшнюю акцию назвали Марш народного обвинения. Несколько акций прошло в субботу.

«Марш народного обвинения». Что происходит в Беларуси 13 декабря
11.15. Около пяти белых автобусов, в которых предположительно находятся солдаты внутренних войск, стоят на проспекте Машерова со стороны военного госпиталя (напротив «Белой вежи»), сообщает Белсат.

По информации СМИ, жители Каменной горки и Грушевки уже вышли на акции, не дожидаясь полудня.


10:30. Водометы на площади Богушевича.


С самого утра по улицам Минска ездит военная техника и микроавтобусы, на которых передвигаются силовики. Транспорт был замечен на Кальварийской, Партизанском проспекте, Орловской.

08.00. Сторонники Лукашенко  под музыку и с флагами встречают в минском районе Уручье военную технику, которая стягивается в город.

На воскресенье в Минске намечен "Марш народного обвинения". Как и все протестные акции последних недель, организаторы предложили и на этот раз провести его децентрализованно, во всех районах крупных городов. Сбор во дворах начнется в 12 часов. На 20 декабря также намечена крупная акция, которая получила название "Марш народного трибунала".

Лидер белорусского протестного движения Светлана Тихановская начинает визит в Германию. На понедельник намечена ее встреча с президентом Германии Франком Вальтером-Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) в его официальной резиденции Бельвю. Также Тихановская примет участие в экуменической молитве в Берлинском соборе и выступит с небольшой речью. В начале октября Тихановская уже приезжала в Берлин и встречалась с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel).
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Павел Знавец
Мой ўспамін пра Вячаслава Кебіча.
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]