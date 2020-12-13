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Тихановская на следующей неделе встретится с руководством ЕС и премьером Бельгии

13-16 декабря Светлана Тихановская посетит с рабочим визитом Берлин и Брюссель, сообщает ее пресс-служба.


В Берлине Тихановская встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, вице-президентом Бундестага Клаудией Рот, главами комиссий по иностранным делам и правам человека Норбертом Рёттгеном и Гиде Йенсен соответственно. Она также встретится с Яном Хеккером, советником канцлера Ангелы Меркель по внешней политике, пишет "Наша Нива".

Тихановскую приглашают принять участие в экуменической молитве и дискуссии в Берлинском соборе. Она также встретится с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич. 

В Брюсселе Тихановская встретится с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо и проведет ряд встреч в структурах ЕС: Жозеп Боррель, министр иностранных дел ЕС; Вера Юрова, вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности; Оливер Варели, уполномоченный по вопросам соседства и расширения; Иман Гилмор, специальный представитель ЕС по правам человека. 

Состоится ряд встреч с членами Европейского парламента (ЕП) и политическими группами, включая президента Европарламента Давида Сассоли, вице-президента Хейди Хауталу и докладчика по Беларуси Пятраса Ауштравичюса в Комитете иностранных дел. Светлана Тихановская также выступит на совместном заседании комитетов по иностранным делам, развитию, правам человека и делегации по связям с Беларусью. 

В Брюсселе Светлана Тихановская также примет участие в мероприятиях, посвященных вручению Премии Сахарова, которая в этом году вручается группе беларусов в знак признания их стремления к свободе. 
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