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87-летнюю женщину будут судить за бело-красно-белый флаг на балконе

15 декабря в Минске будут судить 87-летнюю пенсионерку Елизавету Бурсову. Повод — бело-красно-белый флаг на балконе ее квартиры.

Елизавета Бурсова

Ее племянник Александр Белый рассказал в соцсетях, что Бурсова чудом выжила в войну, передает "Еврорадио".

— Если говорить о нацизме, который якобы олицетворяет бело-красно-белый флаг. Вместе с моей бабушкой Фрумой и моим отцом Валерианом они сумели убежать из Витебска на последнем эвакуационном поезде в июле 1941 года и поэтому не были убиты нацистами, — пишет Белый. — А 16 наших родственников Шейниных были убиты в Витебском и Бешенковичском геттах. Ещё трое Шейниных, её родные дяди, погибли на фронтах войны с оружием в руках. Поэтому с нацизмом у тёти Елизаветы свои счета.

Елизавета Бурсова — старший член семьи. Также она последняя, кто из родственников Белого разговаривал на идиш.
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