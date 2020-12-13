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Новый глава МИД Литвы анонсировал расширение санкционного списка белорусских чиновников

Новый глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил «Белсату», что Вильнюс настроен расширять санкционный список чиновников режима Лукашенко. Отметим, что на данный момент в нем более 150 человек.




«Люди, причастные к зверствам, происходящим на улицах, могут оказаться под санкциями, и Литва включит их в список. Мы можем ожидать, что литовский национальный санкционный список может расшириться еще больше», — рассказал глава МИД Литвы.
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