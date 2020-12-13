+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Экс-посол Астапенко: Помощь новым властям может составить до 5 млрд долларов

Экономическая помощь новым властям в Беларуси может составить до 5 млрд долларов, считает Владимир Астапенко, бывший посол Беларуси в Аргентине, представитель Народного антикризисного управления по вопросам сотрудничества с Россией, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.

Владимир Астапенко / minsknews.by

— Страны-члены Евросоюза, США, Великобритания, Канада готовы оказать новым властям Беларуси прямую экономическую помощь. Ожидается, что объем такой помощи может составить до 5 млрд долларов, что позволит экономике Беларуси избежать дефолта.

Наши партнеры заинтересованы в том, чтобы Беларусь становилась активным участником экономических связей и надежным экономическим партнером, а не превращалась в источник региональной нестабильности или нелегальной миграции, — заявил Астапенко во время обсуждения  международных отношениях на фоне вводимых санкций, передает "Еврорадио".

Также экс-посол уверен, что позиция Европы однозначна и Беларуси не стоит рассчитывать о каком-либо экономическом сотрудничестве с ЕС на государственном уровне.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Павел Знавец
Мой ўспамін пра Вячаслава Кебіча.
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]