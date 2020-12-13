Экс-посол Астапенко: Помощь новым властям может составить до 5 млрд долларов
Экономическая помощь новым властям в Беларуси может составить до 5 млрд долларов, считает Владимир Астапенко, бывший посол Беларуси в Аргентине, представитель Народного антикризисного управления по вопросам сотрудничества с Россией, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.
Владимир Астапенко / minsknews.by
— Страны-члены Евросоюза, США, Великобритания, Канада готовы оказать новым властям Беларуси прямую экономическую помощь. Ожидается, что объем такой помощи может составить до 5 млрд долларов, что позволит экономике Беларуси избежать дефолта.
Наши партнеры заинтересованы в том, чтобы Беларусь становилась активным участником экономических связей и надежным экономическим партнером, а не превращалась в источник региональной нестабильности или нелегальной миграции, — заявил Астапенко во время обсуждения международных отношениях на фоне вводимых санкций, передает "Еврорадио".
Также экс-посол уверен, что позиция Европы однозначна и Беларуси не стоит рассчитывать о каком-либо экономическом сотрудничестве с ЕС на государственном уровне.
11:08 13/12/2020
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