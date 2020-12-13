Владимир Астапенко / minsknews.by





— Страны-члены Евросоюза, США, Великобритания, Канада готовы оказать новым властям Беларуси прямую экономическую помощь. Ожидается, что объем такой помощи может составить до 5 млрд долларов, что позволит экономике Беларуси избежать дефолта.





Наши партнеры заинтересованы в том, чтобы Беларусь становилась активным участником экономических связей и надежным экономическим партнером, а не превращалась в источник региональной нестабильности или нелегальной миграции, — заявил Астапенко во время обсуждения международных отношениях на фоне вводимых санкций, передает "Еврорадио"





Также экс-посол уверен, что позиция Европы однозначна и Беларуси не стоит рассчитывать о каком-либо экономическом сотрудничестве с ЕС на государственном уровне.