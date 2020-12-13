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Канопацкая хочет принять участие во Всебелорусском народном собрании

Стало известно, кто из представителей оппозиции готов принять участие во Всебелорусском народном собрании.



Экс-депутат Палаты представителей и экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая сообщила, что выдвигается в депутаты Всебелорусского народного собрания, передает «Еврорадио».

На собрании она намерена «представлять интересы всей конструктивной оппозиции Беларуси».

Во время президентских выборов Анна Канопацкая отказалась от проведения пикетов. При этом она активно критиковала других претендентов – сначала Виктора Бабарико, а после Светлану Тихановскую. Критиковать ее она продолжала уже и после 9 августа.

Всебелорусское народное собрание, как заявляется, должно пройти в январе или в феврале 2020 года. На нем, среди прочего, власти планируют утвердить изменения в Конституцию.
МГ/ИР belsat.eu
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