В Иране казнили главу новостного портала Amad News









Как уточняется, казнь была приведена в исполнение через повешение. В агентстве отметили, что он управлял не только порталом, но и Telegram-каналом. За несколько дней до казни Верховный суд страны утвердил вынесенный в июне приговор.





Зам был задержан в октябре 2019 года силами Корпуса стражей исламской революции. Утверждалось, что разведка много лет следила за журналистом. По их данным, он сотрудничал с иностранными спецслужбами.





В 2017-2018 годах Зам активно занимался освещением протестных акций в Иране, при этом местом его постоянного жительства была Франция. Власти Ирана неоднократно называли Amad News антиправительственным ресурсом.



