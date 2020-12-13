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В Иране казнили главу новостного портала Amad News

В Иране 12 декабря казнили главу новостного портала Amad News Рухолла Зама, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на агентство Tasnim.



Как уточняется, казнь была приведена в исполнение через повешение. В агентстве отметили, что он управлял не только порталом, но и Telegram-каналом. За несколько дней до казни Верховный суд страны утвердил вынесенный в июне приговор.

Зам был задержан в октябре 2019 года силами Корпуса стражей исламской революции. Утверждалось, что разведка много лет следила за журналистом. По их данным, он сотрудничал с иностранными спецслужбами.

В 2017-2018 годах Зам активно занимался освещением протестных акций в Иране, при этом местом его постоянного жительства была Франция. Власти Ирана неоднократно называли Amad News антиправительственным ресурсом.
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