В Иране казнили главу новостного портала Amad News
В Иране 12 декабря казнили главу новостного портала Amad News Рухолла Зама, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на агентство Tasnim.
Как уточняется, казнь была приведена в исполнение через повешение. В агентстве отметили, что он управлял не только порталом, но и Telegram-каналом. За несколько дней до казни Верховный суд страны утвердил вынесенный в июне приговор.
Зам был задержан в октябре 2019 года силами Корпуса стражей исламской революции. Утверждалось, что разведка много лет следила за журналистом. По их данным, он сотрудничал с иностранными спецслужбами.
В 2017-2018 годах Зам активно занимался освещением протестных акций в Иране, при этом местом его постоянного жительства была Франция. Власти Ирана неоднократно называли Amad News антиправительственным ресурсом.
09:01 13/12/2020
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