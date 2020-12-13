Венедиктов о новых планах Лукашенко: Я знаю, что в Москве удивились









- Там [в Беларуси] случилась одна интересная вещь, которую мало кто заметил. Он [Лукашенко] встречался в какой-то больнице… Он сейчас по больницам ездит. Видимо, все-таки не так хорошо там с ковидом. Он ездит. В общем, он говорит: «Вот полномочия президента, чтобы их передать, чтобы не была президентская республика. Вопрос: кому передать?». Пауза. – «А я знаю, кому передать – Всебелорусскому народному собранию».





Это центральная вещь. То есть не парламентская республика, не президент, который передает. То есть не германская модель, когда президент передал в Конституции вот эти полномочия. Они, на самом деле, у канцлера, у премьер-министра. Или в Италии, например. Или в Австрии, например. Или в Польше. А какому-то Всенародному белорусскому собранию, которое не избирается.





― А делегируется?









― Да. Трудовые коллективы, профсоюзы. Корпоративное государство. И тогда у тебя возникает некий как бы Госсовет из представителей трудовых коллективов, куда уходят полномочия Верховного главнокомандующего, например, еще кого-то, еще кого-то. И тогда во главе Всенародного белорусского собрания оказывается человек, которого именно эти люди, которые делегируются, избирают.





― Как вроде исполнительный комитет Всебелорусского собрания, да?





― Ну, Бюро. Неважно, как называть.





― БЦИК.





― БЦИК, да. То есть он это указал. Я думаю, что он еще проверяет реакцию. Но он не хочет парламентскую республику, он не хочет быть премьер-министром. Это ж надо в какашках копаться: где-то – канализацию прорвало, где-то там – недород, где-то там – перерод.





― Белорусское это собрание удивительное будет.





― Белорусское собрание, оно же не первое. Оно раз в 5 лет собиралось. Вообще, Лукашенко – сторонник корпоративного государства. Он, вообще, противник партий политических. То есть ему не нужна его партия. Его личная партия. Я не знаю, как ее назвать – «Белорусская народная партия»





― Корпоративное и патерналистское такое.





― Да. Вот то, что он сказал – он как бы отчертил формат. Он очень любопытный. Тогда это полный симулякр даже. Он обозначил свою интенцию. Я знаю, что в Москве удивились со словами «шо це таке?». Вообще первый раз слышим.





― Корпоративное государство – это Муссолини, это Салазар.

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― Подождите секундочку, это видение политическое. Услышьте меня опять. Можно сказать, что это зловредность. Нет, такое видение. Основа – это трудовые коллективы для него. Ну а как? Нормально. Трудовые коллективы. Они делегируют людей, которые избирают верховного. Что вам не нравится-то? Люди, создающие национальное богатство Беларуси. Что вам не нравится? Вот я о чем. Если мы начинаем копаться и атомизировать, а не просто карикатуры развешивать… Не, можно и карикатуры – это просто другой вид искусства. Я таким искусством несильно владею. Мне кажется, что эта история очень важна.