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The Sunday Times: Навального в России пытались отравить дважды

Российского оппозиционера Алексея Навального в России пытались отравить дважды, пишет The Sunday Times. Второй раз это случилось, когда он лежал в коме в Омске, уточняет издание со ссылкой на источники в немецких спецслужбах.


По данным The Sunday Times, после первой неудачной попытки отравления убийство Навального пытались завершить второй дозой яда, чтобы к моменту прибытия в Берлин он уже был мертв. Издание пишет, что Навального спас атропин, который ему ввели медики скорой помощи в Омске. Якобы он нейтрализовал действие нервно-паралитического вещества, но продлило состояние комы. 

Напомним, сейчас Алексей Навальный находится в Европе, где проходит реабилитацию после отравления неизвестным веществом. В октябре Евросоюз объявил о санкциях против российских чиновников из-за отравления Навального веществом группы «Новичок» на территории России. Под санкции попали, в частности, замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников и двое заместителей Сергея Шойгу. Российские чиновники возможность отравления Навального внутри страны отрицают.
Znak.com
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