+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Глава МИД Швеции высказалась о ситуации в Беларуси

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде высказалась о ситуации в Беларуси.

Анн Линде и Светлана Тихановская / МИД Швеции

Как передаёт ETC, главной целью она называет свободные и честные выборы. Также, уверена Линде, Александр Лукашенко должен быть привлечён к ответственности за насилие в отношении протестующих.

"Это совершенно ужасно и неприемлемо", — высказалась Линде о ситуации в Беларуси.

Швеция активно поддерживает демократические силы в Беларуси. Ранее Линде уже встречалась со Светланой Тихановской для обсуждения ситуации и возможной помощи со стороны официального Стокгольма и ЕС, пишет Еврорадіо

В следующем году Швеция примет председательство в ОБСЕ. В рамках организации запущен "московский механизм", который позволяет провести международную оценку развитию событий и вынести рекомендации по реагирования международному сообществу.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Павел Знавец
Мой ўспамін пра Вячаслава Кебіча.
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]