Глава МИД Швеции высказалась о ситуации в Беларуси
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде высказалась о ситуации в Беларуси.
Анн Линде и Светлана Тихановская / МИД Швеции
Как передаёт ETC, главной целью она называет свободные и честные выборы. Также, уверена Линде, Александр Лукашенко должен быть привлечён к ответственности за насилие в отношении протестующих.
"Это совершенно ужасно и неприемлемо", — высказалась Линде о ситуации в Беларуси.
Швеция активно поддерживает демократические силы в Беларуси. Ранее Линде уже встречалась со Светланой Тихановской для обсуждения ситуации и возможной помощи со стороны официального Стокгольма и ЕС, пишет Еврорадіо
В следующем году Швеция примет председательство в ОБСЕ. В рамках организации запущен "московский механизм", который позволяет провести международную оценку развитию событий и вынести рекомендации по реагирования международному сообществу.
17:48 12/12/2020
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