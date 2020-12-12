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Молодежь против. Рейтинг Путина среди российской молодежи упал до 20%

Согласно опросам Левада-центра, рейтинг президента РФ Владимира Путина в целом сохраняется на докарантинном уровне — 39% граждан (в 2019 году 38%).


При этом за год доля избирателей в возрасте от 18 до 24 лет, готовых голосовать за Путина, снизилась с 36% до 20%, сообщают «Открытые медиа».

Возрастные группы от 25 до 39 лет, от 55 лет и старше стабильны в своих предпочтениях. Как и год назад, 30% и 51% из них соответственно готовы проголосовать за Путина. У людей в возрасте от 40 до 54 лет симпатии к действующему президенту наоборот выросли с 31% до 39%.

Примечательно также, что при опросе за кого стали были голосовать избиратели, следующие по популярности за Путиным (39%) ответы в исследовании — это «не стал бы голосовать» (24%) и «не знаю, за кого голосовать» (16%).

Реакция молодежи предвосхищает то, что будет происходить в дальнейшем с остальными возрастными группами.

Опрос прошёл 19-26 ноября 2020 года среди 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах, 50 субъектах России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.
afn.by
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