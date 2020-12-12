Суббота. Протесты не затихают

В эту субботу жители столичной «Площади перемен» записали видео памяти Романа Бондаренко. Сегодня – как раз месяц со дня его гибели парня, которого убили в этом известном на всю страну минском дворе. Мы помним!

Это марш в Колодищах, фото Еврорадио





Не нарушая традицию и, возможно, смету, провластные акции собирают любителей езды в гололёд на очередной автопробег по городам и весям Беларуси. Так себе развлечение, скажите, но для них закон не писан.





В торговых центрах Гродно и Минска – люди пели, хлопали в ладоши, в Лошице собиралась во дворе…





По традиции вечером сообщим о количестве задержанных. А может пронесёт?