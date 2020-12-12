







Напомним, что официальной причиной запрета на выезд из Беларуси власти назвали ситуацию с пандемией. Однако политолог настаивает, что решение связано с коронавирусом максимум на 10%. Так, еще весной Лукашенко отрицал угрозу COVID-19 и отказывался даже от минимальных ограничений.





Одной из причин таких действий правительства Болкунец называет отток трудовых ресурсов. Через закрытие границ предпринимаются попытки помешать белорусам ехать на работу в другие страны. Еще одним фактором стали валютные операции. Обычно жители республики часто посещали другие государства для закупок перед новогодними праздниками. Сейчас для Лукашенко важно остановить вывоз валюты.





Еще одной целью властей Беларуси является ограничение контактов между населением и внешним миром, чтобы таким образом подавить протестный потенциал.